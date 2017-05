Massa y su candidatura "se sabrá el 20 de junio"

31/05/2017 -

El diputado nacional Felipe Solá se refirió a la competencia de octubre para renovar su banca por el Frente Renovador; al asegurar que será "candidato a diputado nacional, pero toda la lista se conocerá el mismo día", dijo.

Resaltó que "Margarita Stolbizer ha sido clara en que no puede ser candidata a diputada nuevamente porque superó dos períodos; ella sería candidata a senadora, no lo aseguro pero lo creo. Creo que Sergio Massa va a ser candidato, pero no se va a saber hasta el 20 de junio", señaló Solá.

El integrante del Frente Renovador anunció el plan que desean presentar en la Jefatura de Gabinete. "Le vamos a plantear a Peña el programa que tenemos, antes de criticarlo hay que leerlo. Propondremos la ley de góndolas porque no hay competencia de precios para el mismo producto de distintas marcas", sentenció Solá.