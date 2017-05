Fotos Las postas sanitarias brindarán servicio a diversas localidades

31/05/2017 -

Uno de los hechos más destacados del acto protocolar fue la habilitación de las postas sanitarias de Quebracho Coto y El Remate, que tendrán un importante radio de acción, beneficiando a numerosos habitantes. El centro sanitario de Quebracho Coto cuenta con enfermería, sala de espera, consultorio odontológico y médico, sanitarios y cocina. La misma beneficiará las zonas de Villa Nueva, Jumi Pozo, Huacana, Pampa Múyoj y Quebracho Coto. De igual manera está construida la posta sanitaria de El Remate que beneficiará a las zonas de Quemadito, La Reacción, Sara Pampa, Monte Quemado y El Remate. Profesional La médica de acción radiante Dra. Roxana Roldan señaló que estaba en Quebracho Coto desde "hace más de doce años y cuando llegué esto no era nada". Tras agradecer al Gobierno de la provincia por "esta hermosa posta", dijo que "esta posta sanitaria cuenta con dos agentes sanitarios, tiene médica de acción radiante, también estamos inaugurando otra posta sanitaria en El Remate, que es idéntica a ésta. Estoy muy contenta y agradecida, porque tener este lugar así para trabajar es un placer, y sobre todo para la comunidad". Por otra parte, también dejaron testimonios de agradecimiento los vecinos que recibieron una vivienda familiar, como Marino Andrés Acosta. "Con esta nueva vivienda, gracias a Dios y a la Virgen, vamos a tener una mejor vida. Antes teníamos un ranchito precario y padecíamos los problemas ocasionados por la vinchuca, un bicho que te arruina la vida; también sufríamos por la humedad cuando llovía, nos entraba. La verdad estoy muy feliz junto a mis hijos", expresó. Por su parte, Soledad Pavón contó sus penurias pasadas: "En el ranchito la verdad no podíamos vivir ahí. Pero no teníamos quién nos ayude. Ahora ya tenemos una casita, donde vamos a vivir en mejores condiciones. Es un sueño que se nos cumple. La verdad que esta casa es muy linda".