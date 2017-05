"La campaña es buena, pero no alcanza"

Fotos SACRIFICIO. Hernán Lamberti es el volante "tapón" del equipo de Coleoni. Su labor demanda mucho compromiso para la marca, pero también juega.

31/05/2017 -

Central Córdoba dejó pasar una gran oportunidad el domingo pasado de salir de la zona de descenso, al caer injustamente ante el líder Argentinos Juniors, por 1 a 0. El arbitraje de Nicolás Lamolina fue el centro de la polémica y Hernán Lamberti, volante ferroviario, dio su opinión al respecto.

"A veces uno intenta no opinar, un poco por miedo a que después sea peor y un poco porque simplemente los árbitros son seres humanos y se equivocan. Lamentablemente en este partido se equivocaron más a favor de Argentinos que a favor nuestro. Eso da un poquito de bronca pero tenemos que intentar olvidarnos de eso", sostuvo.

"Nuestra situación es muy difícil y un punto para nosotros hubiese sido importante para el ánimo del grupo y para seguir sumando. Pero no podemos hacer nada contra algunas cosas. Lamentablemente, estas cosas el fútbol las tiene, y muchas, y hay que estar preparado para eso", agregó. El volante rescató que "nos queda la tranquilidad de haberle jugado de igual a igual al puntero y otra vez la bronca de haber perdido puntos haciendo las cosas, a mi forma de ver, mejor que el rival".

Lamberti recordó que esto les pasó en varios partidos, como ante Boca Unidos, Gimnasia de Jujuy (ambos en Santiago) e Independiente Rivadavia (en Mendoza), pero no cree que la falencia sea la definición. "No le apunto a la definición. Nosotros logramos hacer la diferencia y después nos cuesta cerrar el partido porque somos un equipo que sigue proponiendo y yendo. Cuando intentamos replegarnos, no nos salió bien. Es un poco mala fortuna y un poco que no estamos cerrando los partidos, no es que tenemos que hacer cuatro goles para ganar, es más no saber cerrarlo", insistió.

Para Lamberti, esa falencia puede estar ligada al factor psicológico que implica pelear la permanencia: "En ese momento no queremos que se nos escape y pecamos de replegarnos bastante y no salir a presionar el balón".

"Más allá de todo eso, creo que se está trabajando muy bien, se ha sumado bastante. La realidad es que la campaña es buena pero no alcanza. Sabemos que la necesidad que tenemos es de sumar mucho más", agregó.

Siguiendo en el tema de la lucha por no descender, el ex jugador de Aldosivi presagió que se definirá "a lo último", pero destacó que Central "depende" de Central. "Se va a definir al último por como se viene dando. Lo importante es que, aunque estamos en zona de descenso, dependemos de nosotros. Eso es importante porque a principio de campeonato dependíamos de resultados ajenos. Depende de lo que podamos hacer nosotros porque de ganar, con este sistema de promedios, superaríamos a los que tenemos cerquita como All Boys y Douglas. Ahora se acercó Crucero también", dijo.

Por último, palpitó el duelo del sábado ante Instituto, en Córdoba: "Sabemos lo que es Instituto de local, todavía pretende acercarse al segundo ascenso y van a salir a buscar. A nosotros nos sirve eso porque tenemos jugadores rápidos que con espacios se desenvuelven mejor. Sabemos que será un partido en el que no se puede cometer errores, que la presión de ellos va a ser alta y que vamos a tener espacios para salir rápido desde mitad de cancha para adelante".