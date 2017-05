RocÍo Oliva no se arrepiente de nada

31/05/2017 -

Dalma (30) y Gianinna Maradona (28) denunciaron, hace algunos días, por amenazas a Rocío Oliva (27). Por este delito, la jugadora de fútbol del club Excursionistas fue notificada de su imputación en la Fiscalía de Tigre.

Fernando Burlando (52), abogado de las hijas del "Diez", había presentado ante la Justicia las desgrabaciones, en las que la novia de Diego Maradona las maltrataba. Por tal motivo, el Juzgado de la doctora Sandra Belloso dictaminó la perimetral por 100 metros y por 90 días. Durante ese período, Oliva no podrá acercarse a las hijas y al nieto del ex astro de fútbol.

"No me arrepiento porque es un audio que yo mandé", confesó la rubia al salir de la Fiscalía y aseguró que no sabe cómo se viralizaron los audios y que eran Dalma y Gianinna las que estaban enojadas con ella y con Maradona.

Al ser consultada por los rumores que aseguraban que había estado con el jugador de Boca, Ricardo Centurión, dijo que era todo mentira y redobló la apuesta: "Sólo me importa resolver esto con la Justicia y las cosas con Diego".

Las hijas de Claudia Villafañe no sólo consiguieron una medida de restricción de acercamiento, sino también un botón antipánico para cada una con el objetivo de alertar sobre situaciones indeseadas.

En medio de este escándalo, Oliva había viajado a Dubai para reencontrarse con Diego, pero luego de pasar unos días juntos regresó para presentarse ante la Justicia.

Con respecto de las amenazas, Oliva señaló: "Esos audios son mi respuesta también a agresiones. Diego no sabe reenviar los mensajes, pero capaz se lo pidió a alguien. No sospecho nada, le habrán pedido los audios las hijas y se los mandó. Todo puede ser. Yo no hice una denuncia cuando ella (Gianinna) me dijo que me iba a desfigurar la cara".

Por último, declaró: "Nadie separó a nadie. Si nos separamos es porque Diego quiere y Rocío quiere, no por las hijas. Estamos viendo qué vamos a hacer, hay muchas cosas en el medio para resolver. Y si se resuelven, estaremos. No quedamos en nada. Sigo enamorada. Nos amamos. Diego me ama hoy".