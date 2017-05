Shakira desmintió mala relación con la mujer de “Lio” Messi

31/05/2017 -

Durante meses se ha rumorado en las redes sociales y medios digitales, sobre una supuesta "mala onda" entre la cantante colombiana Shakira y Antonella Roccuzzo, la pareja del jugador argentino Lionel Messi.

Lo que destaca dicho rumor es que, supuestamente, Roccuzzo no le ha perdonado a la esposa del jugador del Barcelona, Gerard Piqué, que fuera ella supuestamente, la responsable de la ruptura entre el futbolista y la amiga de la rosariana, Nuria Tomás.

El matrimonio de Messi con Roccuzzo se realizará a finales de junio, cosa que reavivó los rumores, sin embargo, cansada de tanto revuelo, la misma Shakira habló del tema.

"Puede que sí", respondió la colombiana cuando en una entrevista de Telenoche se le preguntó si iría a la boda.

Y al ser consultada acerca de la existencia de una rivalidad con Antonella, Shakira respondió: "No sé de dónde salió eso. No entiendo para nada porque muchas veces nos han visto juntas. A alguien se le ocurrió decir una tontería como ésta y parece que ha tomado mucha fuerza el rumor. Pero no, tenemos una relación excelente y si puedo ir a su boda iremos, porque además Gerard y Leo son amigos desde muy pequeños".