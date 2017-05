Luna: "Hay atrevidas; las ubica el Polaco o si no, las ubico yo"

31/05/2017 -

Silvina Luna no tuvo pelos en la lengua a la hora de responderles a Yanina Latorre y a Naiara Awada.

"Le doy de acá a la China", comentó la esposa de Diego Latorre y la hija del actor Alejandro Awada agregó: "Le damos las dos, ¿qué te parece?".

El cantante tropical no está soltero sino que se encuentra en pareja y muy feliz con Silvina Luna, la bella modelo rosarina.

PrimiciasYa habló con Silvina sobre estos dichos de Latorre y Awada.

"Me encanta que lo elogien, pero a casa me lo llevo yo, me divierte igual, no pasa nada. Hay mucha confianza con él, nos contamos todo", comentó.

¿Cómo lleva el tema de las fans y los mensajes que pueda recibir el Polaco?, le preguntaron.

"Los dos tenemos las claves de los teléfonos, no hay nada que esconder. Compartimos todo, nadie revisa los teléfonos, pero están disponibles, sin nada que esconder", dijo.

Vestido de novia

Va viento en popa el amor del "Polaco" y Silvina Luna, que mañana viajarán en colectivo rumbo a La Pampa con "Abracadabra", y sus colegas les dejan libre la cama doble a la parejita. Precisamente, con esta obra teatral vendrá a Santiago el próximo 22 de junio junto con un elenco que integran Iliana Calabró, Peter Alfonso, Freddy Villarreal y Alejandro "Huevo" Muller.

Ella ya pidió consejos de algunos diseñadores para el vestido de novia, en tanto, los dos buscan precios y lugares para el festejo, que será multitudinario. Se van a casar con todo. Este fin de semana estuvieron con la nena mayor del "Polaco" (hija de Karina, la Princesita) acompañándolos a La Plata a visitar familiares. El tema es muy en serio, y cualquiera del "Bailando" lo sabe. Todos con los dedos cruzados antes de que empiecen las "previas".

Lo comparó con Craig

Dicen que cuando uno está enamorado pierde todo tipo de objetividad. ¿Será este el caso o el "parecido" que le encontró Silvina al "Polaco" es correcto? Enamoradísima, de hecho la diosa rosarina se comprometió con el cantante tropical a tres meses de oficializar su noviazgo, Silvina publicó en Instagram Stories una captura en la que se ve a Daniel Craig (famoso por interpretar a James Bond) y escribió: "Daniel Craig es igual a mi novio, @elpolaco_oficialsolyalma".

Más allá de su piropo virtual, lo cierto es que Silvina y el "Polaco" atraviesan su mejor momento: "Los dos somos bastante locos y nos la jugamos por lo que sentimos, por este gran amor. Al ser tan pasionales, le dimos para adelante. Además, él me hace reír mucho y tiene una energía arrolladora", confesó la diosa recientemente en una entrevista con una revista de actualidad de Buenos Aires. Mientras, disfruta de su trabajo en teatro y TV.