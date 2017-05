Jorge Rial destrozó a Luis Fonsi tras su paso por "ShowMatch"

Fotos Fonsi cantó su hit mundial, "Despacito", y "No me doy por vencido".

El paso de Luis Fonsi por "ShowMatch", que debutó en 2017 con picos de más de 29 puntos, generó todo tipo de reacciones. Algunos se mostraron deslumbrados por el show del puertorriqueño.

Otros, sin embargo, lo criticaron sin filtro. Uno al que no le gustó nada lo que hizo el cantante de Despacito, el hit mundial que no para de batir récords, fue Jorge Rial. El periodista se burló de él en Twitter ("Un pulmotor para Luis Fonsi", bromeó), y luego lo destrozó en el inicio de "Intrusos". "¿Tienen el teléfono de Fonsi? Llámenlo, debe estar internado o algo calculo, ¿no? No tiene aire, se olvida la letra", comenzó el conductor. Y siguió: "Decía ‘Despacito, despacito, ¿cómo diceee? (mueve sus manos, como alejando el micrófono de su boca)’. Yo le quiero decir algo a los músicos que van y le ponen el micrófono a la gente: no, papi, yo garpé para verte a vos cantar, no me pongas el micrófono a mí".

Rial continuó: "¡No daba más! Debe estar adentro de un pulmotor el pibe. ¡Se quedó sin aire, chicos!. Otra cosa... ¡La altura de él! Es así (pone su mano a la altura de la cintura)"l