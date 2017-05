Los Judepro en Añatuya

31/05/2017 -

AÑATUYA, General Taboada (C). Responsables de la Oficina de Deportes local informaron que los Judepro, instancia local, se jugarán en esta ciudad a partir de mañana jueves, con el siguiente programa: básquet sub 15, en el club Boca Juniors, a partir de las 17, juegan San Jorge vs Boca Juniors, modalidad 5 x 5.

Viernes 2, vóley a partir de las 14, en el estadio San Jordi de la Escuela Sagrada Familia; en la oportunidad se enfrentarán: sub 17 femenino, Colegio Florentino Ameghino, vs Escuela Sagrada Familia. Sub 15 femenino, Cofa vs. Sagrada Familia. Sub 18 masculino, Biblioteca vs Escuela Técnica Nº 4. Lunes 5 de junio, reunión con delegados de fútbol para jugar partidos sub 14 y sub 16 el martes 6 de junio, además se prevé competencias en atletismo de pista en 100, 150 y 800 metros.