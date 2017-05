Donald Trump y un indescifrable mensaje que encendió Twitter

Hoy 10:24 -

Las redes sociales se volvieron locas. Cuando esta medianoche el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un mensaje en Twitter que decía: "Pese a la constante prensa negativa covfefe", usuarios de todo el mundo comenzaron a hacer chistes, conjeturas y memes alrededor de esa extraña palabra.

¿Qué significa covfefe? Nada. ¿Qué habrá querido decir el republicano? Eso aún no se sabe. Por ello, la palabra de volvió trending topic y los internautas comenzaron a hacer memes, a quejarse de las políticas del presidente y hasta a ridiculizarlo.

Al darse cuenta de lo que había hecho, el mandatario estadounidense decidió borrar el mensaje. Sin embargo, poco después y tras todo el revuelo que se armó, Trump duplicó la apuesta y escribió en su cuenta personal: "¿Quién puede descubrir el verdadero significado de 'covfefe'??? ¡Diviértanse!".

La teoría indicaría que lo que ocurrió fue tan sólo un error de tipeo. Pero la apuesta ya está hecha.

Who can figure out the true meaning of "covfefe" ??? Enjoy!