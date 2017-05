Cande Tinelli "encendió" Instagram con una sesión de fotos al desnudo

Hoy 16:15 -

Candelaria Tinelli compartió en su cuenta de Instagram una sesión de fotos bastante provocativas, que ha sorprendido a sus seguidores.

Las imágenes corresponden a una sesión de fotos hot, donde se la ve semidesnuda, apenas tapadas con una pollerita de encaje blanco o un ramo de flores tapando una lola.

"Frágil" fue la forma de expresarse de la artista plástica y que se suma a otras como: "Que cosa más aterradora es ser vos misma"; "Imperfection is beauty (Imperfección es belleza)"; "Be careful with my petals (Tené cuidado con mis pétalos)".

Candelaria Tinelli compartió en su cuenta de Instagram una sesión de fotos bastante provocativas, que ha sorprendido a sus seguidores.



Las imágenes corresponden a una sesión de fotos hot, donde se la ve semidesnuda, apenas tapadas con una pollerita de encaje blanco o un ramo de flores tapando una lola.



"Frágil" fue la forma de expresarse de la artista plástica y que se suma a otras como: "Que cosa más aterradora es ser vos misma"; "Imperfection is beauty (Imperfección es belleza)"; "Be careful with my petals (Tené cuidado con mis pétalos)".