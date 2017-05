Compró una silla y esto le pasó por no leer la “letra chica”

31/05/2017 -

Una diseñadora de pelucas, que reside en Virginia, Estados Unidos, decidió realizar unas compras por internet. Se metió en Amazon y comenzó a adquirir diferentes productos.

Entre ellos estaba una silla de metacrilato transparente que le pareció muy barata y decidió pedirla. El problema es que no leyó la descripción del producto y, cuando le llegó, se llevó una sorpresa.

"Cuando vi la silla no lo pensé dos veces", cuenta Blaque al Huffington Post. "No miré la descripción ni las opiniones del producto", agregó.

Días después recibió un paquete que si bien era bastante grande para contener la pequeña silla, le pareció demasiado pequeño para lo que ella pensaba que había adquirido. Pensó incluso que venía desarmada y que tendría que armarla.

Sea como sea, cuando la abrió se llevó la pequeña gran sorpresa.

"Y esta es la razón por la que siempre deberías leer la descripción del producto al comprar en Amazon", escribió en un tuit.

Es que el título de la publicación decía muy claro que se trataba de una silla en miniatura.

And this is why you should ALWAYS read the description while shopping on amazon pic.twitter.com/0o7XVzFjiI