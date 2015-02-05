CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 1 de Junio 2017

A LAS 00.45 NOTICAMPI

Hoy 21:16 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 TIEMPO DE AMAR

15.30 MI ÚLTIMO DESEO

16.30 EL SECRETO DE FERIHA

17.30 CORTÁ POR LOZANO

19.00 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN

00.45 NOTICAMPI

01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.15 UPLAY

AMÉRICA

10.15 COCINANDO PARA VOS

12.00 TE CUENTO

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

CANAL 9

15.00 AMORES CON TRAMPA

16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO

17.00 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE

20.30 BENDITA

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 EN ALGÚN LUGAR DE LA TIERRA

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

20.00 MARATÓN 2017

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

23.00 QUIERO VIVIR A TU LADO

CANAL14

11.30 PARA TODA MUJER

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 LA COCINA DE TIC

14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.00 DALE FERRO

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 CIRCUITO ARGENTINA

18.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

19.00 OTRA CANCHA

20.00 SANTIAGO GOLF TOUR

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 PASIÓN POR ELTURF

21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)

22.30 EL PODIO

23.00 PEREGRINOS DE FE

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

14.00 LA FIJA

15.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

19.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 CINE EXPRESS

PELÍCULAS

CINEMAX

07.48 JOE

10.01 LOS INCREÍBLES

12.16 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

12.28 QUERIDA, NOS HEMOS ENCOGIDO

13.58 LOS PICAPIEDRA

15.47 SHANGHAI KID

17.59 LA MANSIÓN EMBRUJADA

19.46 LOS INCREÍBLES

22.00 GATÚBELA


TCM

07.12 LA NIÑERA

07.38 ALF (TEMPORADA 2)

09.52 KARATE KID

12.11 ALF (TEMPORADA 3)

12.37 ESTE ES ELVIS

14.30 PIE GRANDE Y LOS HENDERSONS

16.35 ETERNAMENTE AMIGAS

18.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.42 ALF

20.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

20.34 LA NIÑERA

21.00 OPERACIÓN DRAGÓN

22.58 LA PANTERA ROSA

23.28 INTRIGA INTERNACIONAL


TNT

07.43 AGENTE SALT

09.25 SE DICE DE MÍ

11.01 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL

12.59 EL PLAN B

14.56 EL CÓDIGO DA VINCI

17.32 MONSTERS UNIVERSITY

19.31 EL REY ARTURO

22.00 PUNTOS DE VISTA

23.37 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL INVIERNO


UNIVERSAL CHANNEL

07.00 GRIMM, AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

08.00 GRIMM, LA TEMPORADA DE LOS HEXENBIEST

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, DAÑO COLATERAL

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, VÍCTIMAS

11.00 HOUSE M.D., INFIEL

12.00 HOUSE M.D., LADO SUAVE

12.50 CHICAGO P.D., LO DESEA

13.40 PATCH ADAMS

16.00 HOUSE M.D., EL CONTRATO SOCIAL

17.00 HOUSE M.D., AQUÍ GATITO

18.00 CHICAGO P.D., SANTUARIO

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, TRASLADO EN MANHATTAN

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, LA ALIANZA MÁS IMPÍA

21.00 CHICAGO JUSTICE, LA LEY DE LILY

22.00 SHADES OF BLUE, FRACTURA

23.00 CÓDIGO SOMBRA. JACK RYAN

01.05 CHICAGO P.D., SANTUARIO


STUDIO UNIVERSAL

09.00 DISEÑO DE AMOR

10.50 TODO EN SU MOMENTO

12.50 FULLSCREEN

13.20 WALTER

15.10 LOS PIRATAS DEL ROCK

18.00 STEP UP 4. LA REVOLUCIÓN

20.00 LADRONA DE IDENTIDADES

22.20 LA MEJOR NOCHE DE TU VIDA

24.30 LOS PIRATAS DEL ROCK

A DÓNDE IR

MAGISTRADO

(YRIGOYEN Y ALVEAR)

+HOY, A LAS 22.30, ZAMBAS Y CHACARERAS CON CHINGOLO SUÁREZ. ARTISTAS INVITADOS: LOS LUGONES, PABLO MURATORE Y LA TELÚRICA SANTIAGUEÑA.

+SÁBADO 3, A LAS 22.30, SE PRESENTARÁ ANA JOZAMI “A PURO TANGO”. INVITADO RENÉ GARZÓN. ACOMPAÑA ÁNGEL VILLARREAL.

EL QUINCHO DE PEPE PEZZINI

(CÓRDOBA 456)

+VIERNES 2, A LAS 22, GRAN PEÑA: LA NOCHE DE FABIÁN MONGES, Y ARTISTAS INVITADOS: RODDY MONTENEGRO, CUTI CARABAJAL, PUMA PEDRAZA, ALE DÍAZ Y GERARDO LOBOS. ENTRADA $50

BAY SAI

(AUTOPISTA SANTIAGO - LA BANDA)

+SÁBADO 3, FIESTA RETRO, CON EL DJ COLO. AMBIENTE RENOVADO.

MANDRAKE MULTIESPACIO

(SAN MARTÍN ESQUINA SANTA FE)

+SÁBADO 3, A PARTIR DE LAS 23, DIEGO GÓMEZ PRESENTARÁ SU ESPECTÁCULO “OPORTUNIDADES”, NOMBRE QUE TAMBIÉN LLEVA SU PRIMER DISCO COMO SOLISTA. LO ACOMPAÑARÁN LOS HERMANOS HAICK (JUANCHY, CARO Y LEYLA), “CHUNI” CARDOZO, MIGUEL SERRANO Y ADELA SAAVEDRA, SERGIO BRINGAS, HÉCTOR SALEME, MAXIMILIANO MENDIETA, LUCY RAMOS Y MARÍA DE LOS ÁNGELES.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+JUEVES 22 DE JUNIO, A LAS 21, “ABRACADABRA”.


CINES

SUNSTAR

MUJER MARAVILLA (2D):

FANTASÍA, COMIC (+13 años)

01/06 -02/06- 18:30 (Cast)

MUJER MARAVILLA (3D):

FANTASÍA, COMIC (+13 años)

01/06 -21:30 (Subt)

LOS PIRATAS DEL CARIBE 5 LA VENGANZA DE SALAZAR (3D):

SUSPENSO (+16 años)

01/05 -18:00 (Cast) 21:00 (Subt)

Un JEFE EN PAÑALES (2D):

COMEDIA (ATP)

01/06 - 17:00 (Cast)

LOS PIRATAS DEL CARIBE 5 LA VENGANZA DE SALAZAR (2D):

SUSPENSO (+16 años)

01/06 - 19:15 (Cast) 22:00 (Subt)

GUARDIANES DE LA GALAXIA 2(2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13 años) 01/06 -02/06- 17:00 (Cast)

HUYE (2D):

TERROR (+ 16 años)

01/05 -07/06 -19:45(Subt)

RÁPIDO Y FURIOSO (2D):

ACCIÓN, ANIMACIÓN (+13 años)

01/06 -22:00 (Subt)

UNA CIGÜEÑA EN APUROS (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)

01/06 -17:30 (Cast)

ALIEN COVENANT (2D):

SUSPENSO (+ 6 años)

01/06 -06-19:30 (Subt)

ABATTOIR (2D):

TERROR,SUSPENSO (+ 18 años)

01/06 -22:30 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

MUJER MARAVILLA 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 16:30- 22:30- (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 19:30 (TODOS LOS DÍAS)

PIRATAS DE CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:10 - 20:00- 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

UN JEFE EN PAÑALES ATP

CASTELLANO 2D 16:00 - (SOLO DOMINGO)

18:10 - 20:20 (TODOS LOS DÍAS)

 
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