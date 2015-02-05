CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 1 de Junio 2017
A LAS 00.45 NOTICAMPI
Por El Liberal
Hoy 21:16 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 TIEMPO DE AMAR
15.30 MI ÚLTIMO DESEO
16.30 EL SECRETO DE FERIHA
17.30 CORTÁ POR LOZANO
19.00 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN
00.45 NOTICAMPI
01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.15 UPLAY
AMÉRICA
10.15 COCINANDO PARA VOS
12.00 TE CUENTO
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO
17.00 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE
20.30 BENDITA
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 EN ALGÚN LUGAR DE LA TIERRA
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
20.00 MARATÓN 2017
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
23.00 QUIERO VIVIR A TU LADO
CANAL14
11.30 PARA TODA MUJER
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 LA COCINA DE TIC
14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)
15.00 DALE FERRO
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONÍA
17.30 CIRCUITO ARGENTINA
18.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
19.00 OTRA CANCHA
20.00 SANTIAGO GOLF TOUR
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 PASIÓN POR ELTURF
21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)
22.30 EL PODIO
23.00 PEREGRINOS DE FE
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
14.00 LA FIJA
15.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 POLI 24
19.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 CINE EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
07.48 JOE
10.01 LOS INCREÍBLES
12.16 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
12.28 QUERIDA, NOS HEMOS ENCOGIDO
13.58 LOS PICAPIEDRA
15.47 SHANGHAI KID
17.59 LA MANSIÓN EMBRUJADA
19.46 LOS INCREÍBLES
22.00 GATÚBELA
TCM
07.12 LA NIÑERA
07.38 ALF (TEMPORADA 2)
09.52 KARATE KID
12.11 ALF (TEMPORADA 3)
12.37 ESTE ES ELVIS
14.30 PIE GRANDE Y LOS HENDERSONS
16.35 ETERNAMENTE AMIGAS
18.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.42 ALF
20.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
20.34 LA NIÑERA
21.00 OPERACIÓN DRAGÓN
22.58 LA PANTERA ROSA
23.28 INTRIGA INTERNACIONAL
TNT
07.43 AGENTE SALT
09.25 SE DICE DE MÍ
11.01 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL
12.59 EL PLAN B
14.56 EL CÓDIGO DA VINCI
17.32 MONSTERS UNIVERSITY
19.31 EL REY ARTURO
22.00 PUNTOS DE VISTA
23.37 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL INVIERNO
UNIVERSAL CHANNEL
07.00 GRIMM, AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD
08.00 GRIMM, LA TEMPORADA DE LOS HEXENBIEST
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, DAÑO COLATERAL
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, VÍCTIMAS
11.00 HOUSE M.D., INFIEL
12.00 HOUSE M.D., LADO SUAVE
12.50 CHICAGO P.D., LO DESEA
13.40 PATCH ADAMS
16.00 HOUSE M.D., EL CONTRATO SOCIAL
17.00 HOUSE M.D., AQUÍ GATITO
18.00 CHICAGO P.D., SANTUARIO
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, TRASLADO EN MANHATTAN
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, LA ALIANZA MÁS IMPÍA
21.00 CHICAGO JUSTICE, LA LEY DE LILY
22.00 SHADES OF BLUE, FRACTURA
23.00 CÓDIGO SOMBRA. JACK RYAN
01.05 CHICAGO P.D., SANTUARIO
STUDIO UNIVERSAL
09.00 DISEÑO DE AMOR
10.50 TODO EN SU MOMENTO
12.50 FULLSCREEN
13.20 WALTER
15.10 LOS PIRATAS DEL ROCK
18.00 STEP UP 4. LA REVOLUCIÓN
20.00 LADRONA DE IDENTIDADES
22.20 LA MEJOR NOCHE DE TU VIDA
24.30 LOS PIRATAS DEL ROCK
A DÓNDE IR
MAGISTRADO
(YRIGOYEN Y ALVEAR)
+HOY, A LAS 22.30, ZAMBAS Y CHACARERAS CON CHINGOLO SUÁREZ. ARTISTAS INVITADOS: LOS LUGONES, PABLO MURATORE Y LA TELÚRICA SANTIAGUEÑA.
+SÁBADO 3, A LAS 22.30, SE PRESENTARÁ ANA JOZAMI “A PURO TANGO”. INVITADO RENÉ GARZÓN. ACOMPAÑA ÁNGEL VILLARREAL.
EL QUINCHO DE PEPE PEZZINI
(CÓRDOBA 456)
+VIERNES 2, A LAS 22, GRAN PEÑA: LA NOCHE DE FABIÁN MONGES, Y ARTISTAS INVITADOS: RODDY MONTENEGRO, CUTI CARABAJAL, PUMA PEDRAZA, ALE DÍAZ Y GERARDO LOBOS. ENTRADA $50
BAY SAI
(AUTOPISTA SANTIAGO - LA BANDA)
+SÁBADO 3, FIESTA RETRO, CON EL DJ COLO. AMBIENTE RENOVADO.
MANDRAKE MULTIESPACIO
(SAN MARTÍN ESQUINA SANTA FE)
+SÁBADO 3, A PARTIR DE LAS 23, DIEGO GÓMEZ PRESENTARÁ SU ESPECTÁCULO “OPORTUNIDADES”, NOMBRE QUE TAMBIÉN LLEVA SU PRIMER DISCO COMO SOLISTA. LO ACOMPAÑARÁN LOS HERMANOS HAICK (JUANCHY, CARO Y LEYLA), “CHUNI” CARDOZO, MIGUEL SERRANO Y ADELA SAAVEDRA, SERGIO BRINGAS, HÉCTOR SALEME, MAXIMILIANO MENDIETA, LUCY RAMOS Y MARÍA DE LOS ÁNGELES.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+JUEVES 22 DE JUNIO, A LAS 21, “ABRACADABRA”.
CINES
SUNSTAR
MUJER MARAVILLA (2D):
FANTASÍA, COMIC (+13 años)
01/06 -02/06- 18:30 (Cast)
MUJER MARAVILLA (3D):
FANTASÍA, COMIC (+13 años)
01/06 -21:30 (Subt)
LOS PIRATAS DEL CARIBE 5 LA VENGANZA DE SALAZAR (3D):
SUSPENSO (+16 años)
01/05 -18:00 (Cast) 21:00 (Subt)
Un JEFE EN PAÑALES (2D):
COMEDIA (ATP)
01/06 - 17:00 (Cast)
LOS PIRATAS DEL CARIBE 5 LA VENGANZA DE SALAZAR (2D):
SUSPENSO (+16 años)
01/06 - 19:15 (Cast) 22:00 (Subt)
GUARDIANES DE LA GALAXIA 2(2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13 años) 01/06 -02/06- 17:00 (Cast)
HUYE (2D):
TERROR (+ 16 años)
01/05 -07/06 -19:45(Subt)
RÁPIDO Y FURIOSO (2D):
ACCIÓN, ANIMACIÓN (+13 años)
01/06 -22:00 (Subt)
UNA CIGÜEÑA EN APUROS (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)
01/06 -17:30 (Cast)
ALIEN COVENANT (2D):
SUSPENSO (+ 6 años)
01/06 -06-19:30 (Subt)
ABATTOIR (2D):
TERROR,SUSPENSO (+ 18 años)
01/06 -22:30 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
MUJER MARAVILLA 13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 16:30- 22:30- (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 19:30 (TODOS LOS DÍAS)
PIRATAS DE CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:10 - 20:00- 22:50 (TODOS LOS DÍAS)
RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
UN JEFE EN PAÑALES ATP
CASTELLANO 2D 16:00 - (SOLO DOMINGO)
18:10 - 20:20 (TODOS LOS DÍAS)