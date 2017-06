Allegri se lesionó en un partido amistoso a beneficio

01/06/2017 -

Este sábado la Juventus será protagonista de un partido que la puede poner en la cima del mundo del fútbol. Ganó el Scudetto y la Copa Italia en su país, pero le falta cortar la sequía de títulos internacionales, y la inmejorable oportunidad será ante el Real Madrid. Lo curioso es que su entrenador sufrió una lesión y no estará en óptimas condiciones físicas.

Massimiliano Allegri disputó un partido a beneficio en el estadio de la Juventus y sufrió una fuerte contractura en el isquiotibial derecho. Aceleró para buscar una pelota y tuvo que detener su marcha, se tocó la zona y pidió el cambio.

"Me divertí, pero me lesioné. Es una contractura, no es gran cosa", declaró Allegri al ser consultado por la prensa.