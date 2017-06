01/06/2017 -

La fecha de la Capitalina continúa hoy con estos encuentros: Sportivo Colón vs. Newbery (20.15 en Infantiles y 22 en Juveniles); Juventud vs. Independiente (20.15 en Cadetes y 22 en Mayores); Nicolás Avellaneda vs. Red Star B (20.15 en Infantiles) y Almirante Brown vs. Patagonia (22 en Mayores).