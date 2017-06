Resoluciones judiciales favorables a la gestión del exgobernador Zamora

Fotos DEFENSOR. El prestigioso abogado Gil Lavedra representó al exgobernador Zamora.

01/06/2017 -

El mes de mayo finalizó con importantes novedades en materia judicial. La Justicia Federal rechazó las denuncias que se habían realizado durante el año pasado con respecto a la gestión del exgobernador Zamora.

Cuando se tuvo conocimiento de la imputación que se le atribuía en la causa denominada "Sueños compartidos", el ex mandatario manifestó que no tenía responsabilidad alguna respecto de los hechos investigados, pues siempre había actuado conforme la ley y que la propia Justicia iba a aclarar lo sucedido. El juez federal Dr. Marcelo Martínez Di Giorgi dispuso la falta de mérito del Dr. Gerardo Zamora en la causa de la Fundación Madres de Plaza de Mayo por entender que de las evidencias colectadas se desprendía que el ex gobernador no tenía responsabilidad alguna respecto de la ejecución de las obras.

Y con respecto a las denuncias presentadas también en Comodoro Py por sobreprecios en rutas y en el Tren al Desarrollo, luego de ser rechazadas por la jueza María Servini y remitidas a la Fiscalía Federal de Santiago del Estero, se resolvió el archivo de las actuaciones, ya que las investigaciones preliminares determinaron que no se acreditaban la veracidad de los hechos denunciados, y que de las evidencias acumuladas en la causa no surgía la comisión de ningún hecho ilícito.

Igual suerte corrió durante el mes de mayo, la denuncia llevada a cabo por el exjuez Moreno (destituido por faltas graves junto a otros dos magistrados en la megacausa de las cautelares, en perjuicio de la provincia de Tucumán). Esta denuncia también fue rechazada por incompetencia por el juez Claudio Bonadio y derivada de Comodoro Py a la Fiscalía Federal de Santiago del Estero donde también fue desestimada y enviada a archivo, previa confirmación de competencia por la Cámara de Apelaciones de Tucumán.

Recordemos que el año pasado habían tomado estado público todas estas causas en Comodoro Py, y que en esa oportunidad el senador Zamora prefirió no entrar en polémicas por las denuncias realizadas por la oposición. Solo se limitó a expresar "que no se iba a amparar en ningún fuero ni privilegio y se iba a presentar ante la Justicia cuando ésta se lo requiera para demostrar la falsedad de las acusaciones".

El defensor del senador Zamora en Comodoro Py fue el prestigioso abogado Ricardo Gil Lavedra, quien es actual miembro de la Asociación Internacional de Derecho Penal y reconocido catedrático.

En estas dos últimas semanas de mayo, la Justicia resolvió a favor del actual senador nacional en todas las causas.