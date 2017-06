Secuestran animales sueltos e intensifican controles en rutas

Fotos MEDIDAS. Los animales son secuestrados y trasladados al predio que posee la fuerza par albergarlos.

01/06/2017 -

Efectivos de la División Montada de la Policía de la Provincia secuestraron varios animales sueltos en distintas rutas nacionales, provinciales y caminos vecinales como parte de un fuerte y sostenido operativo desplegado en todo el territorio santiagueño con el fin de evitar siniestros viales.

Según precisaron, la División Montada, dependiente de la Dirección General de Seguridad, tiene como objetivo fundamental generar conciencia sobre los propietarios de los animales, acerca del peligro que representa la presencia de los mismos sobre la ruta o a la vera de las mismas.

La presencia de animales de distinto tipo, equinos, vacunos, caprinos, asnos, porcinos, entre otros, conforman un factor clave en los siniestros viales, sobre todo en las zonas rurales atravesadas por rutas. Desde este análisis, el personal de la División Montada diariamente se distribuye en todo el extenso territorio de la provincia para prevenir, que los animales circulen sin protección o al mando de su propietario.

Secuestro

Agotada la instancia de la prevención, los efectivos proceden en la mayor parte de los controles al secuestro de los animales hallados en las rutas.

Una vez detectados los animales siendo un potencial riesgo en siniestros viales y no observando responsable alguno de mantener las medidas de seguridad de éstos, son secuestrados. En la mayoría de casos, no cuentan con marcas ni señales, pero de poseerlas se labran las correspondientes actas identificándolo y posteriorente se identifica al dueño. Una vez alojado en las instalaciones del Cuerpo de Patricios, los propietarios deben hacerse presentes con la documentación correspondiente según el caso, para retirar el animal. De pasar un tiempo prudente de espera y de no existir reclamo alguno de propiedad, la policía de la provincia se encuentra facultada legalmente para el remate de los mismos.