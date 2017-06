Lamothe toma con calma el éxito y la fama

01/06/2017 -

Debutó y con éxito formando parte del elenco de "Las Estrellas", la nueva ficción de Canal 13. Esteban Lamothe está viviendo una de sus etapas de mayor exposición en el televisión, ya que éste es su segundo protagónico. No obstante, aseguró que "no se cree lo de la fama".

"En la Argentina la fama está sobrevalorada: ser famoso es un valor en sí mismo, sin importar por qué... me parece que la fama está bien cuando es una consecuencia de que uno hizo algo bien, pero hoy es lo mismo alguien que actúa bien que alguien que mostró el culo en una revista", remarcó. En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, entrevistado por Moskita Muerta y Nilda Sarli, Lamothe aclaró: "No reniego y trato de ser lo más amable posible, pero a mí no me gustaría compartir detalles de mi vida privada con alguien que está transmitiendo en vivo a las 3 de la tarde, por ahora lo llevo bien: no me enojé con nadie ni le pegué a ningún camarógrafo".

En este sentido, recordó los rumores de una supuesta relación suya con Griselda Siciliani y aseguró: "Fue duro porque lo que decían era mentira y tuve que salir a hablar de un tema que no tenía ganas de hablar, pero también entendía que era parte del juego y que me estaba pasando eso porque me estaba yendo bien, si me siguen, que me sigan. Cuando haya alguna noticia de mi vida la seguirán y se van a aburrir, porque yo voy a recitales de rock y no voy a Tequila a bailar con las famosas ni nada", dijo y bromeó: "Me seguirán un par de días y se comerán el embole del año". Lamothe comparte elenco con Celeste Cid, Marcela Kloosterboer y Luciano Castro, y dijo que "es un programa que tiene el sello de Polka, pero que está aggiornado y tiene un toque de modernidad que yo no vi en otras tiras de la productora".

El actor viene de hacer "Educando a Nina", con la productora del rival: Sebastián Ortega, la ficción más nominada para los Martín Fierro de este año.