Habló del “hombre de su vida” y de cómo hace para vivir sin trabajar

01/06/2017 -

Mariana "Loly" Antoniale (29) se radicó hace nueve meses en Miami y desde entonces no trascendió casi nada sobre su vida, salvo algunos rumores sobre algún romance.

Ahora que reapareció en Buenos Aires para participar de un desfile, la ex de Jorge Rial confesó: "Estoy sola.

Todo lo que dijeron sobre supuestos novios míos es mentira. También leí que estaba embarazada, ¡Casi me muero! Disfruto de mi sobrina Isabella que ya tiene dos años y es lo más lindo que me dio mi hermano Sebastián. Con él somos inseparables: lo amo y siento que fue, es y será el único hombre de mi vida. Es mi debilidad, lo amo. Es mi hombre".

Por otra parte aclaró: "Llevo casi un año viviendo afuera. Me exilié porque acá no tenía paz y necesitaba tranquilidad. Me afectaba todo lo que pasaba a mi alrededor y lo que se decía de mí. Soy ultra sensible y me considero bastante tiernita para este ambiente. Ahora aprendí a no sufrir tanto por todo". En ese orden afirmó que en Miami no trabaja, sino que descansa.

"Cuando estoy afuera extraño horrores a mi familia, pero entendí que encuentro la paz poniendo distancia y mirando a mi interior", dijo, y ante la consulta de cómo hace para vivir sin trabajar, sólo reconoció: "Tengo ahorros y estoy bien. Prefiero no ahondar en ese tema".