Qué opina la reina Isabel II de la serie "The Crown"

-

La reina Isabel II está muy entusiasmada con la serie que cuenta parte de su vida, y que está protagonizada por la actriz Claire Foy. En la ficción The Crown, producida por Netflix y estrenada en noviembre del año pasado, se cuenta su juventud a partir de su casamiento a finales de los años cuarenta. En las siguientes temporadas, la historia seguirá hasta el presente, pasando por los turbulentos años de Lady Di, su divorcio de Carlos de Inglaterra, y la aparición en la corona de la nueva mujer del heredero, Camilla Parker-Bowles. Mucho se especuló acerca de si la familia Windsor veía la serie y si estaría molesta con el tratamiento de su propia historia. Es que la casa real británica suele ser muy hermética y ha intentado controlar -sin mucho éxito- la difusión de su intimidad en la prensa.

El príncipe Eduardo y su mujer, Sofía -los condes de Wessex- se han declarado fanáticos de "The Crown" y convencieron a la reina para que le diese una oportunidad. Ella no solo accedió, sino que quedó encantada con lo que vio.

"Es difícil que se pongan de acuerdo para que ellos (los condes de Wessex) se desplacen hasta Windsor durante el fin de semana para una cena informal para ver la televisión o una película. Pero tienen una cuenta en Netflix y la convencieron para que viese la serie con ellos. Realmente le gustó, aunque obviamente hay algunos asuntos que ella consideró se habían dramatizado demasiado", reveló una fuente cercana a la familia real al diario británico Sunday Express.

La producción de Netflix generó fanatismo entre sus usuarios y entre los protagonistas. La princesa Eugenia de York (cuarta nieta de la reina Isabel II) manifestó recientemente: "Vi un par de capítulo de The Crown. Es muy bonita. La música es maravillosa, la historia es bonita. Te sientes muy orgullosa al verla. No puedo hablar en nombre de todo el mundo pero así es como me sentí cuando la vi", confesó.

Mike Tindall (marido de Zara Phillips, nieta mayor de la reina Isabel II), confesó que él y su mujer son "adictos" a la serie: "La actriz que interpreta a la reina es brillante. Creo que es una serie muy buena y está muy bien hecha", señaló.

Con 65 años en el poder, la reina Isabel II del Reino Unido (91) es la monarca de mayor duración en su cargo. Su perfil bajo y sus gustos sencillos, con una predilección por la vida de campo antes que las fiestas reales, y sus casi siete décadas de matrimonio con el príncipe Felipe de Edimburgo (95) la convirtieron en una personalidad más que inspiradora para rodar una película; o, adaptado a los tiempos que corren, para hacer una serie.

Los productores de Netflix no dejaron pasar esta oportunidad.