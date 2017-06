Laura Miller está indignada con la reconciliación de sus dos exparejas a quienes los acusa de haber ejercido violencia física

-

La novela mediática de Laura Miller con sus ex parejas suma un nuevo capítulo. Hace unos días, Nicolás Traut -su último marido- se cruzó en un programa de televisión con Romeo Turrín -su pareja anterior- a quien había amenazado con pegarle un tiro en la cabeza mientras estaba casado con la cantante. Y los dos se vieron las caras por primera vez, se saludaron y Traut le pidió disculpas a Turrín por su actitud.

Indignada ante lo que estaba viendo, Laura publicó sus sentimientos en las redes sociales, donde incluyó chats privados con Nicolás, en los que el procesado por estafa a la Municipalidad de 25 de Mayo reconocería que también la había golpeado.

"Ahora entienden porque Traut le dio la mano en Televisión a otro Sr. que ya cumplía una Probation también por Violencia de Género? La dignidad no la recuperás más después de lo que hiciste. Verte hacer eso fue lo más bajo que puede hacer un ser humano ya que sabías todo lo que yo había sufrido por el anterior y las causas que tenía. Mentiste con todo. Y voy a publicar cada acto violento. Los invito a todos a volver a ver en youtube cuando el Sr Traut decía que jamás me pegó en programas de America TV. Hay muchos mensajes y audios. Tres registros en Prefectura de las veces que tuvo que ir al departamento, los vecinos, la seguridad del edificio. Los mensajes salen de TU TELEFONO AL MIO Y VICEVERSA. Que chip ni que chip! Te quiero escuchar decirlo a vos Traut . O muestro en cámara yo de qué teléfono salen? Me arruinaste la vida y perdoné cosas imperdonables por no haber resuelto mi experiencia anterior. Pero ya no perdono más. Ni vos ni nadie va a llamarme mentirosa nunca más. Y los que lo sigan haciendo tendrán demandas por injurias", escribió Laura Miller muy enojada en la redes sociales.

La cantante acompañó el texto con la captura de un chat, donde Nicolás reconocería que alguna vez la agredió.