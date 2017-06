Luis Fonsi reveló que fue víctima de bullying

01/06/2017 -

Luis Fonsi se convirtió en uno de los artistas más requeridos de todo el mundo tras su hitazo "Despacito" que ya fue escuchado más de 421 millones de veces en Spotify y su video tuvo 1.600 millones de vistas en YouTube.

El cantante puertorriqueño, de 39 años, lleva grabados ya nueve discos y su carrera cuenta con más de 20 años. Pero en el último tramo pegó un salto mundial muy grande que lo hace el artista del momento.

En una entrevista con la prensa argentina, Fonsi, que estuvo en la mega apertura de "Showmatch 2017", abrió su corazón y contó que su vida no siempre fue fácil. Criado en Miami con una familia inmigrante que dejó Puerto Rico cuando él era muy pequeño, Luis vivió momentos muy duros en la infancia que lo "hicieron fuerte".

Fue un período de transición oscuro para un niño de 11 años que pensaba que lo estaba dejando todo atrás. Pensaba que mudarme de Puerto Rico a Orlando iba al ser el fin del mundo. Dejaba amigos, a la chica que me gustaba y que al fin me estaba prestando atención. Justo en ese momento mi papá nos dice: ‘Nos vamos’", detalló.

El autor de "Despacito", contó que debió aprender un nuevo idioma en una escuela en inglés y adaptarse a un sistema educativo distinto en el que sufrió rechazo. "Viví bullying, discriminación, racismo. Todo. Y lo atravesé. ¿Qué hizo eso? Me endureció. Me hizo madurar más rápido y enfocarme más en la música y los deportes, mis dos pasiones. Y me hizo mejor persona. Me acercó más a mi familia, a mis hermanos", explicó.

Y se explayó: "En la escuela había grupitos. Los chicos cool, las niñas líderes, los estudiosos, los artistas. Yo me iba siempre con los músicos. Cantaba y empezaron a conocerme ya como Fonsi, el que canta. Encontré mi lugar. Al principio no sabía cómo ubicarme".

En este marco, reveló que se dijo "voy a salir a flote" y contó qué es vivir en Estados Unidos siendo "latino". "Es muy difícil hablar de los Estados Unidos como si fuera un solo lugar. Es un tema delicado. Hay mucha diferencia de opinión con eso. Los latinos allá estamos dando que hablar. Y no me refiero a "Despacito", sino a los deportes, a la política, a Hollywood. Pese a que vivimos en un mundo dividido, estamos fuertes", remarcó.

Hoy con su tema "Despacito" no sólo conquistó al público latino sino que está entre los primeros puestos en países donde el español no es una lengua accesible, como Singapur, Australia, Rusia y Japón.La cantan en Italia, en España y hasta en Canadá. Fue justamente Justin Bieber quien después de escuchar el tema en Bogotá pidió permiso al autor para hacer un remix que terminó por convertirlo en mito.

Y todo comenzó una mañana en la que se despertó con una palabra ("despacito"), entró a su estudio y fue junto a la compositora panameña Érika Ender con quien terminó de darle forma al tema.