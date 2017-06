Margarita Stolbizer sufrió una entradera en su casa de Castelar

Hoy 08:12 -

La diputada Margarita Stolbizer fue víctima de un robo en su vivienda de Castelar durante la madrugada del jueves. Los delincuentes provocaron una entradera cuando uno de los hijos de la líder del GEN llegaba al domicilio.

De acuerdo con las primeras versiones, el hecho ocurrió entre la 1 y las 2 de la mañana: dos hombres armados interceptaron al joven, ingresaron al hogar y se llevaron dinero y dos vehículos, una camioneta Volkswagen Tiguan y un auto Chevrolet Cruze. Stolbizer se encontraba dentro del domicilio.

"Exactamente a la 1.50 de la mañana, escucho un ruido tremendo, como de botellas rotas. Ahí veo un Audi Blanco, parado enfrente de la casa. En marcha y con cuatro personas. Bajan, copan la camioneta de Margarita y se van, probablemente con el hijo", relató Javier Bonnet, un vecino de la cuadra.

"Veinte minutos después, vuelven con la Tiguan, entran a la casa, sacan algunas cosas y se llevan también el Chevrolet Cruze. Eran las 2.30 de la mañana", agregó.

Se estima que el hijo de la diputada llegaba al domicilio a bordo de la camioneta VW y fue atacado justo antes de que bajara el vehículo y entrara a su casa.

En la vivienda también dormía otro de los hijos de la aliada de Sergio Massa.

"Son chicos jóvenes. En un momento, uno no sabía qué pasaba. Podía estar pensando que venían de bailar o no sé qué cosa. Después me di cuenta de que se trataba de un robo", afirmó el vecino Bonnet.

A raíz del hecho, se dispuso un operativo policial con efectivos de la Bonaerense y agentes locales en la casa de la dirigente. Una custodia permanece en el lugar. De acuerdo a las primeras informaciones, tanto el Chevrolet Cruze como la VW Tiguan y el dinero robado fueron recuperados por la Policía.

No es la primera vez que Stolbizer es víctima de un robo de este tipo. La legisladora vivió dos situaciones similares en 2009, una en 2013 y tres en 2015.