Cristiano Ronaldo: "Messi es un crack, mi relación con él es muy buena"

Fotos Messi y Cristiano Ronaldo

Hoy 09:37 -

Cristiano Ronaldo fue entrevistado en Fox Argentina, donde abordó su relación con Messi, del que dijo que es "un crack" y que "también habla muy bien de mí".

Comparación

"Es un tema más de la prensa, que quiere vender y hacer su negocio. No sólo del fútbol, es en la Fórmula 1, en el tenis, en cualquier deporte es así. No me gustan pero son parte del mundo del fútbol".

Su relación con Messi

"No soy amigo pero somos compañeros, compartimos muchos momentos en los premios. Tengo una relación muy buena, no somos de comer juntos o venir a casa pero lo respeto y lo considero compañero de profesión, no rival. En los últimos diez años estuvimos los tres siempre, quitando la última vez que no fueron los jugadores del Barcelona".