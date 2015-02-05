CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 2 de Junio 2017
A LAS 22.45 EL SULTÁN
Por El Liberal
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CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI,TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI,TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 TIEMPO DE AMAR
15.30 MI ÚLTIMO DESEO
16.30 EL SECRETO DE FERIHA
17.30 CORTÁ POR LOZANO
19.00 CASO CERRADO
20.00 SORTEO DE HAMBURGO
20.15 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN
00.45 NOTICAMPI
01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE
AMÉRICA
12.00 TE CUENTO
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO
17.00 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE CENTRAL
20.30 BENDITA
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
17.40 EN ALGÚN LUGAR DE LA TIERRA
18.45 TORNEO DE LA INDEPENDENCIA
21.15 NOTICIAS DE AYER
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
22.30 SHOWMATCH
CANAL14
12.00 FÓRUM
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 ANIMALANDIA
15.30 MÚSICA INTERIOR
16.30 CIRCUITO ARGENTINA
17.00 OTRA CANCHA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 ARABESC
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 TELÓN ABIERTO
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 ESTUDIO ABIERTO
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 DEPORTE EXPRESS NUESTRO FÚTBOL
16.30 BMX SANTIAGO
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 FUTSAL
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
PELÍCULAS
CINEMAX
07.18 ME ENAMORÉ DE UNA SIRENA
09.28 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
09.43 10 COSAS QUE ODIO DE TI
11.40 NO ME QUITES A MI NOVIO
14.01 EL ENCANTO DE LA BESTIA
15.44 UN VIERNES DE LOCOS
17.40 HECHIZO DE AMOR
19.40 EL DIARIO DE LA PRINCESA 2
22.00 PADDINGTON
23.46 EL ENCANTO DE LA BESTIA
TCM
07.38 ALF (TEMPORADA 3)
08.04 PIE GRANDE Y LOS HENDERSONS
10.05 ALF (TEMPORADA 3)
10.31 REGRESO A LA LAGUNA AZUL
12.22 ST. ELMO’S FIRE
14.23 INTRIGA INTERNACIONAL
16.55 OPERACIÓN DRAGÓN
18.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.42 ALF
20.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
20.34 LA NIÑERA
21.00 BATMAN VUELVE
23.22 MIRA QUIÉN HABLA TAMBIÉN
TNT
07.44 EL PLAN B
09.37 EL CÓDIGO DA VINCI
12.13 LA PERLA DEL DRAGÓN
13.56 MONSTERS UNIVERSITY
15.53 EL REY ARTURO
18.13 LA BATALLA DEL AÑO
20.22 PUNTOS DE VISTA
22.00 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL INVIERNO
00.32 KUNG-FUSIÓN
UNIVERSAL CHANNEL
07.00 GRIMM, LA TEMPORADA DE LOS HEXENBIEST
08.00 GRIMM, ENFRENTAMIENTO
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, TRASLADO EN MANHATTAN
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, LA ALIANZA MÁS IMPÍA
11.00 HOUSE M.D., EL CONTRATO SOCIAL
12.00 HOUSE M.D., AQUÍ GATITO
13.00 DETECTIVES MEDICOS S13, CODICIARÁS A TU PRÓJIMO
13.30 LA SUMA DE TODOS LOS MIEDOS
16.00 HOUSE M.D., ENCLAUSTRADO
17.00 HOUSE M.D., SIMPLE EXPLICACIÓN
18.00 CHICAGO P.D., AHORA SÍ LA RECUERDO
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, MARGINADOS PROTEGIDOS
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, CRÍMENES DE MODA
21.00 RÁPIDOS Y FURIOSOS 5IN CONTROL
23.35 EL APOSTADOR
STUDIO UNIVERSAL
09.00 LA MEJOR NOCHE DE TU VIDA
11.00 WALTER
12.50 SIEMPRE NOS QUEDA WOODSTOCK
15.00 LA MEJOR NOCHE DE TU VIDA
17.10 LADRONA DE IDENTIDADES
19.30 FULLSCREEN
20.00 LOS LOCOS EFECTOS DEL DIVORCIO
21.55 UNA DIVERTIDA HISTORIA
24.05 FULLSCREEN
24.35 EL PIANISTA
A DÓNDE IR
EL QUINCHO DE PEPE PEZZINI
(CÓRDOBA 456)
+VIERNES 2, A LAS 22, GRAN PEÑA: LA NOCHE DE FABIÁN MONGES, Y ARTISTAS INVITADOS: RODDY MONTENEGRO, CUTI CARABAJAL, PUMA PEDRAZA, ALE DÍAZ Y GERARDO LOBOS. ENTRADA $50
MAGISTRADO
(YRIGOYEN Y ALVEAR)
+SÁBADO 3, A LAS 22.30, SE PRESENTARÁ ANA JOZAMI “A PURO TANGO”. INVITADO RENÉ GARZÓN. ACOMPAÑA ÁNGEL VILLARREAL.
BAY SAI
(AUTOPISTA SANTIAGO - LA BANDA)
+SÁBADO 3, FIESTA RETRO, CON EL DJ COLO. AMBIENTE RENOVADO.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
+SÁBADO 3, A PARTIR DE LAS 23, ACTUARÁN: OMAR “ALCÓN” MARTÍNEZ, LOS AMIGOS (DANZAS FOLCLÓRICAS), DARIO TÉVEZ Y TRÍO SAN FERNANDO.
MANDRAKE MULTIESPACIO
(SAN MARTÍN ESQUINA SANTA FE)
+SÁBADO 3, A PARTIR DE LAS 23, DIEGO GÓMEZ PRESENTARÁ SU ESPECTÁCULO “OPORTUNIDADES”.
CINES
SUNSTAR
MUJER MARAVILLA (2D):
FANTASÍA, COMIC (+13 años)
02/06- 18:30 (Cast)
MUJER MARAVILLA (3D):
FANTASÍA, COMIC (+13 años)
02/06 -03/06- 21:30 (Subt) 00:30 (Subt)
LOS PIRATAS DEL CARIBE 5 LA VENGANZA DE SALAZAR (3D):
SUSPENSO (+16 años)
02/06 -18:00 (Cast) 21:00 (Subt) 00:00 (Subt)
UN JEFE EN PAÑALES (2D):
COMEDIA (ATP)
02/06 - 03/06- 14:30 (Cast) 17:00 (Cast)
LOS PIRATAS DEL CARIBE 5 LA VENGANZA DE SALAZAR (2D):
SUSPENSO (+16 años)
02/06 -03/06-19:15 (Cast) 22:00 (Subt) 00:40 (Subt)
GUARDIANES DE LA GALAXIA 2(2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13 años) 02/06- 17:00 (Cast)
HUYE (2D):
TERROR (+ 16 años)
HOY AL 07/06 -19:45 (Subt)
RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D):
ACCIÓN, ANIMACIÓN (+13 años)
02/06 -03/06 -22:00 (Subt) 00:45 (Subt)
UNA CIGÜEÑA EN APUROS (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)
02/06 -03/06-15:00 (cast) 17:30 (Cast)
ALIEN COVENANT (2D):
SUSPENSO (+ 6 años)
HOY AL 06/06-19:30 (Subt)
ABATTOIR (2D):
TERROR,SUSPENSO (+ 18 años)
02/06 -03/06- 22:30 (Subt) 00:30 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
MUJER MARAVILLA 13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 16:30- 22:30- (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 19:30 (TODOS LOS DÍAS)
PIRATAS DE CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:10 - 20:00- 22:50 (TODOS LOS DÍAS)
RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
UN JEFE EN PAÑALES ATP
CASTELLANO 2D 16:00 - (SOLO DOMINGO)
18:10 - 20:20 (TODOS LOS DÍAS)