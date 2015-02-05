CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 2 de Junio 2017

A LAS 22.45 EL SULTÁN

-

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI,TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI,TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 TIEMPO DE AMAR

15.30 MI ÚLTIMO DESEO

16.30 EL SECRETO DE FERIHA

17.30 CORTÁ POR LOZANO

19.00 CASO CERRADO

20.00 SORTEO DE HAMBURGO

20.15 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN

00.45 NOTICAMPI

01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE

AMÉRICA

12.00 TE CUENTO

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

CANAL 9

15.00 AMORES CON TRAMPA

16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO

17.00 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE CENTRAL

20.30 BENDITA

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

17.40 EN ALGÚN LUGAR DE LA TIERRA

18.45 TORNEO DE LA INDEPENDENCIA

21.15 NOTICIAS DE AYER

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

22.30 SHOWMATCH

CANAL14

12.00 FÓRUM

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 ANIMALANDIA

15.30 MÚSICA INTERIOR

16.30 CIRCUITO ARGENTINA

17.00 OTRA CANCHA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 ARABESC

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 TELÓN ABIERTO

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 ESTUDIO ABIERTO

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 DEPORTE EXPRESS NUESTRO FÚTBOL

16.30 BMX SANTIAGO

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 FUTSAL

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

PELÍCULAS

CINEMAX

07.18 ME ENAMORÉ DE UNA SIRENA

09.28 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

09.43 10 COSAS QUE ODIO DE TI

11.40 NO ME QUITES A MI NOVIO

14.01 EL ENCANTO DE LA BESTIA

15.44 UN VIERNES DE LOCOS

17.40 HECHIZO DE AMOR

19.40 EL DIARIO DE LA PRINCESA 2

22.00 PADDINGTON

23.46 EL ENCANTO DE LA BESTIA


TCM

07.38 ALF (TEMPORADA 3)

08.04 PIE GRANDE Y LOS HENDERSONS

10.05 ALF (TEMPORADA 3)

10.31 REGRESO A LA LAGUNA AZUL

12.22 ST. ELMO’S FIRE

14.23 INTRIGA INTERNACIONAL

16.55 OPERACIÓN DRAGÓN

18.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.42 ALF

20.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

20.34 LA NIÑERA

21.00 BATMAN VUELVE

23.22 MIRA QUIÉN HABLA TAMBIÉN


TNT

07.44 EL PLAN B

09.37 EL CÓDIGO DA VINCI

12.13 LA PERLA DEL DRAGÓN

13.56 MONSTERS UNIVERSITY

15.53 EL REY ARTURO

18.13 LA BATALLA DEL AÑO

20.22 PUNTOS DE VISTA

22.00 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL INVIERNO

00.32 KUNG-FUSIÓN


UNIVERSAL CHANNEL

07.00 GRIMM, LA TEMPORADA DE LOS HEXENBIEST

08.00 GRIMM, ENFRENTAMIENTO

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, TRASLADO EN MANHATTAN

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, LA ALIANZA MÁS IMPÍA

11.00 HOUSE M.D., EL CONTRATO SOCIAL

12.00 HOUSE M.D., AQUÍ GATITO

13.00 DETECTIVES MEDICOS S13, CODICIARÁS A TU PRÓJIMO

13.30 LA SUMA DE TODOS LOS MIEDOS

16.00 HOUSE M.D., ENCLAUSTRADO

17.00 HOUSE M.D., SIMPLE EXPLICACIÓN

18.00 CHICAGO P.D., AHORA SÍ LA RECUERDO

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, MARGINADOS PROTEGIDOS

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17, CRÍMENES DE MODA

21.00 RÁPIDOS Y FURIOSOS 5IN CONTROL

23.35 EL APOSTADOR


STUDIO UNIVERSAL

09.00 LA MEJOR NOCHE DE TU VIDA

11.00 WALTER

12.50 SIEMPRE NOS QUEDA WOODSTOCK

15.00 LA MEJOR NOCHE DE TU VIDA

17.10 LADRONA DE IDENTIDADES

19.30 FULLSCREEN

20.00 LOS LOCOS EFECTOS DEL DIVORCIO

21.55 UNA DIVERTIDA HISTORIA

24.05 FULLSCREEN

24.35 EL PIANISTA

A DÓNDE IR

EL QUINCHO DE PEPE PEZZINI

(CÓRDOBA 456)

+VIERNES 2, A LAS 22, GRAN PEÑA: LA NOCHE DE FABIÁN MONGES, Y ARTISTAS INVITADOS: RODDY MONTENEGRO, CUTI CARABAJAL, PUMA PEDRAZA, ALE DÍAZ Y GERARDO LOBOS. ENTRADA $50

MAGISTRADO

(YRIGOYEN Y ALVEAR)

+SÁBADO 3, A LAS 22.30, SE PRESENTARÁ ANA JOZAMI “A PURO TANGO”. INVITADO RENÉ GARZÓN. ACOMPAÑA ÁNGEL VILLARREAL.

BAY SAI

(AUTOPISTA SANTIAGO - LA BANDA)

+SÁBADO 3, FIESTA RETRO, CON EL DJ COLO. AMBIENTE RENOVADO.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

+SÁBADO 3, A PARTIR DE LAS 23, ACTUARÁN: OMAR “ALCÓN” MARTÍNEZ, LOS AMIGOS (DANZAS FOLCLÓRICAS), DARIO TÉVEZ Y TRÍO SAN FERNANDO.

MANDRAKE MULTIESPACIO

(SAN MARTÍN ESQUINA SANTA FE)

+SÁBADO 3, A PARTIR DE LAS 23, DIEGO GÓMEZ PRESENTARÁ SU ESPECTÁCULO “OPORTUNIDADES”.

CINES

SUNSTAR

MUJER MARAVILLA (2D):

FANTASÍA, COMIC (+13 años)

02/06- 18:30 (Cast)

MUJER MARAVILLA (3D):

FANTASÍA, COMIC (+13 años)

02/06 -03/06- 21:30 (Subt) 00:30 (Subt)

LOS PIRATAS DEL CARIBE 5 LA VENGANZA DE SALAZAR (3D):

SUSPENSO (+16 años)

02/06 -18:00 (Cast) 21:00 (Subt) 00:00 (Subt)

UN JEFE EN PAÑALES (2D):

COMEDIA (ATP)

02/06 - 03/06- 14:30 (Cast) 17:00 (Cast)

LOS PIRATAS DEL CARIBE 5 LA VENGANZA DE SALAZAR (2D):

SUSPENSO (+16 años)

02/06 -03/06-19:15 (Cast) 22:00 (Subt) 00:40 (Subt)

GUARDIANES DE LA GALAXIA 2(2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13 años) 02/06- 17:00 (Cast)

HUYE (2D):

TERROR (+ 16 años)

HOY AL 07/06 -19:45 (Subt)

RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D):

ACCIÓN, ANIMACIÓN (+13 años)

02/06 -03/06 -22:00 (Subt) 00:45 (Subt)

UNA CIGÜEÑA EN APUROS (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)

02/06 -03/06-15:00 (cast) 17:30 (Cast)

ALIEN COVENANT (2D):

SUSPENSO (+ 6 años)

HOY AL 06/06-19:30 (Subt)

ABATTOIR (2D):

TERROR,SUSPENSO (+ 18 años)

02/06 -03/06- 22:30 (Subt) 00:30 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

MUJER MARAVILLA 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 16:30- 22:30- (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 19:30 (TODOS LOS DÍAS)

PIRATAS DE CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:10 - 20:00- 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

UN JEFE EN PAÑALES ATP

CASTELLANO 2D 16:00 - (SOLO DOMINGO)

18:10 - 20:20 (TODOS LOS DÍAS)

 
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