Loreto Unidos festejó a lo grande y se dio un gran gusto en el primer campeonato oficial del año

02/06/2017 - En un entretenido partido y ante una importante cantidad de espectadores, el equipo de Loreto Unidos se consagró campeón del primer torneo de la Asociación de Futbolistas Amateurs. En el duelo decisivo, superó a Almirante Brown por 3 a 1. Por el 3º y 4º puesto, Puente Alsina apabullo al último campeón, El Zanjón, por 6 a 1. En la Ronda Consuelo se impuso Amigos de la Mona Acuña al ganarle en definición por penales tras igualar 2 a 2 ante Rabenar. Por la Consuelo 1, Hotel Savoy superó a Municipal por 2 a 1 y en la Consuelo 2, Técnicos se quedó con el galardón al doblegar a Campeones del 28 también por 2 a 1. Por otra parte, la Asociación de Futbolistas Amateurs, programó para mañana la primera fecha del Campeonato Anual 2017 ‘Ramón ‘Titi’ Arias’. Los partidos serán a las 14.30 y 16.30. El programa: En Asociación (Nº1), San Roque vs. Organización Norcen (Final - Incentivo 4) y Villa Hortencia vs. Saravah. En Asociación (Nº2), Hotel Savoy vs. Campeones del 28 y Expreso San Nicolás vs. HC Lubricantes. En Club Banco Pcia., Banco Pcia. ‘B’ vs. Maestros (3º y 4º - Incentivo 3) y Súper Colón vs. Lagartos Malvinas (Final - Incentivo 3). En EL LIBERAL, P. Alsina vs. Sitravise - Ipvu y San Carlos vs. A. Mona Acuña. En Ingenieros, a las 17.30, Técnicos vs. Gremio Municipal. En Zanjón, a las 16, Almirante Brown vs. Mis Nietitos. En Defensores de Forres,15, Rabenar vs. Loreto Unidos. 