Décima jornada del Torneo Apertura 2017 “Cecilio ‘Gandulla’ Díaz”

02/06/2017 - El Círculo de Futbolistas Veteranos Amateurs continuará este domingo con buena acción, en el marco de una nueva jornada de su campeonato oficial. En esta oportunidad, se disputará la décima fecha del Torneo Apertura Cecilio “Gandulla” Díaz, con varios encuentros que se llevarán la atención en la categoría mayor de la C55. El nuevo horario de los encuentros es el de las 10, con media hora de tolerancia en todos los escenarios que reciben a este gran campeonato. Programa En este sentido, los cotejos que se programaron para la jornada dominguera son los que se detallan a continuación: En Bioquímicos, Opinión Deportiva vs. Veteranos El Tony. En Ateneo Ejército Argentino, Independencia vs. Remises Mar del Plata. En Filial 23, Óptica Molinari vs. Casa Olga. En Mistol, Abogados vs. Eroplast. En Gremio Municipal, Gremio Municipal vs. Cuinfase. Libre quedará en esta oportunidad, el buen conjunto de Bobinados Piri. De esta manera, los veteranos del Círculo tendrán una nueva jornada con mucha acción, en el marco del cada vez más apasionante Torneo Apertura. 