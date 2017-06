Panificadora Vidal se mide ante Racing en Los Pitufos

02/06/2017 - Mañana se disputará la decimoquinta fecha del Torneo Apertura Carlitos Leguizamón que organiza los Clásicos Barriales, para la zona Sur. En esta ocasión, Panificadora Vidal se enfrentará ante Racing en cancha de Los Pitufos. La programación es la siguiente: En cancha de Mosconi: Peluquería Arte-Pa vs. Barrio Libertad (20); Tigres vs. La Loma (20); Mosconi vs. PSG (30). En Viamonte: La Santa Fe vs. Amigos de Zeta y Chacha (20); Santa Lucia vs. Kennedy (20); Viamonte vs. 3 Amigos (30). En Bº San Martín: Villa María vs. Fénix (20); Juveniles Bº San Martín vs. El Salvador (20); Los Amigos vs. Industria (20); Mónaco vs. Industria (30). En Vinalar: Mónaco vs. La 16 FC (20); Vinalar vs. Bº San Martín (20); Peluquería Jaime vs. Estudiantes (30). En Mariano Moreno: Pasaje 445 vs. Granate (20); Mariano Moreno vs. La Güemes (20); Amigos Unidos vs. 1º Junta (30). En Siglo XXI: Pibes Siglo XXI vs. Juveniles La Ancha (20); Golo Sur vs. Fondo de Vinalar (30); Juveniles Siglo XXI vs. La Gruta (20). En Los Poros: Tradición vs. Los Gedes (20); Los Poros vs. El Tanque (20); Kiosco Benja vs. Gomería Sara y Mañu (30).En Virgen del Valle: Huracán vs. Jonami (20); Ciclón vs. Trofeos JJ (20); Rifas Tunis vs. Siglo XXI (30). En Los Pitufos: Racing vs. Panificadora Vidal (20); Mailín vs. Juveniles Fondo de Vinalar (20); Mailín vs. Tronquito (30). En Solís: Vino Tinto vs. La Falo de Zeta y Chacha (20); Bobinados Soria vs. La Pandilla (20); Juniors vs. Contreras (20). En Los Sucios: Los Choger vs. Los Sucios (20); Los Pibes de la 67 vs. La Ancha (20); Los Sucios vs. Los Piratas (30). En Campeones del 28: 3 Amigos vs. Lucha FC (20); Pumas Católica vs. Pibes del Cáceres (20); La Pueyrredón vs. Los Pibes de Siempre (20). En Grill: Absalón Ibarra vs. Eli FC (20); La Dorrego vs. Islas Malvinas (20); Dámaso Palacio vs. Villa María (30). En Tronquito: Juveniles Tronquito vs. La Barra de Gento (20) y Tronquito vs. Amigos de Lucianita (20). En 1ª de Mayo: Los Dragones vs. La Francisco de Victoria (20) y Los Pibes de Rosario vs. Racing de Ulluas (20).l