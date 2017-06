Se ponen en juego los Octavos de Final del torneo JR Indumentaria

02/06/2017 - En el predio del Potrerito, mañana iniciarán las llaves de Octavo de Final del Campeonato Apertura JR Indumentaria de la Liga Fan con la siguiente programación: Cancha 1: Villa las Delicias vs. Napoli (13:50); La Eskina vs. Moto Shop (15:20); Club 10 Vs. Contreras Jrs (17). Cancha 2: La Andes vs. Malaga (13:50); Sacachispas vs. Colon Gomas (15:20); Taller Tévez vs. Mallorca (17) Cancha 3: Los Collados vs. Atlas (13:50). Cancha 4: Real Madrid vs. Los Pibes (13:50); Los Coyotes vs. Fecha F.C. (15:20); Newbery vs. Peluquería Nano (17). Cancha 5: Warriors vs. La 11-14 (13:50); Cacheteao vs. Bº Juramento (15:20); Tiendas Tukys vs. Beltran City (17) Cancha 6: La Vagancia vs. Tinglados Albarracin (13:50). Cancha 7: El Puente vs. Quilmes (13:50); Oglobo Megacotillon vs. RHogar (15:20); Messina vs. La Necochea (17) Cancha 8: Coesa vs. La Alvarado de Chino Go. (13:50); Sara Mañu vs. Bayer Munich (15:20); Bº Sarmiento vs. All Boys (17). Cancha 9: Niupi vs. Los Potreros (13:50); Los Pibes de la 11 vs. Ferretera Pecce (15:20).l