Otra jornada atrapante se cumplirá mañana en la Profesional Copa Cyac

02/06/2017 - En Obras Sanitarias: Newbery vs. X Siempre Laser (C45) y Obras Sanitarias vs. Telefónicos (C50). En Copse: Copse vs. Apunse (Libres) y Copse vs. TN Herrería (C45). En Sivipse: Banfield vs. Abogados Cat (C40) y CyAC Sgo. vs. Copse (C50). En Médicos: Médicos vs. Fortín (C40) y Contadores vs. Brima FC (Libres). En Ingenieros: Ingenieros A FC vs. Médicos (C50). En UTA: Agrup. 1º de Mayo vs. La Congreso (Libres) y UTA vs. Nueva Autonomía (Libres). En Ciencias Económicas: Santillán Instalación vs. Maestros Termas (C40) y Ciencias Económicas vs. Caja Unse (C45). En Estudiantes Los Pereyra: 100% Bandeños vs. El Porvenir (C40) y Villa Robles vs. Sivisep (C45). En Rubia Moreno: Villa Negrita vs. Los Bukis (Libres) y San José vs. Alvi FC (Libres). En C. Polly 1: Met. Dorrego vs. Taller Dany (C40) y Triángulo Jrs. vs. Moto Juan (C20). En C. Polly 2: Desafío vs. Puerto Nuevo (C40) y Desafío vs. Alumni (C45). En Telefónicos: Yanda vs. Zambón Seguros (C40) y San Martín vs. Opinión Deportiva (C50). En Upcn 1: RadioTaxi Rojo vs. Abogados Cuervos (Libres) y Huaico Hondo vs. Sanatorio Norte (C40). En Antajé: Antajé vs. Farmacia Abdala (Libres) y Los Amigos vs. Galácticos (C40). En La Dársena: Los Bandeños vs. Abogados (C45) y Cyac La Banda vs. Anestesia (C45). En Espíritu Santo: Despensa Sgo. vs. La Noche FC (Libres) y Lealcitos vs. Arquitectos (C50). En Iosep 3: Semillería Rossi vs. Deportivo JJ (Libres) y Farmacia vs. Piquito (C40). En Bioquímicos: Bioquímicos vs. Colón FC (Libres), Bioquímicos vs. Tinglados Albarracín (C40) y Bioquímicos vs. La Bomba (C50). En San Esteban: José Ignacio FC vs. Galact. Copse (Libres) y Nueva Autonomía vs. Choya FC (C40). En Cassaffousth: La Güemes vs. Ingenieros (C40) y Villa Negrita vs. Potencia Diésel (C45). En Atsa 2: Imer FC vs. Adi Salud (Libres), Quirófano vs. Electricidad Cortez (C50) y ASEL vs. Lar (C50). En Logística: Tuki Las Delicias vs. Ciudad Satélite (Libres) y San Carlos vs. UTA (C40). En Potrerito II: CANCHA 1, Ateneo vs. Palo Carabajal (Libres), Cuervos Max vs. Bioquímicos (C45) y El Rejunte vs. Club de Amigos (L); CANCHA 2, Sutiaga Jrs. vs. Real Smata (C20), Sutiaga vs. Autonomía FC (L) y F. Dr. Obrero vs. Chacarita (C50); CANCHA 3, Piquito vs. Villa Alem (L), Prof. Monteros vs. RT Siglo XXI y RG Neumáticos vs. Estrella Roja; CANCHA 4, Quilmes FC vs. Milan FC (L), Yanda vs. Médicos Rebeldes (C45) y Red Star Abogados vs. Unse Exacta (C45); CANCHA 5, Abogados Topos vs. Defensa Civil (C40) y La Esquina vs. Hormiga Paz (C40). En Potrerito I: cancha 9, Mago Rep. FC vs. Abogados (C50) e Ingenieros vs. Calle 14 (C50).. LIGA SANTIAGUEÑA El Torneo Apertura no da tregua y llega con otra jornada a pura acción Mañana sábado, se disputará la 16 fecha del Torneo Apertura en la C40 y la segunda fecha en la C50, de la Liga Santiagueña de Veteranos. Los horarios serán los de las 15, con media hora de tolerancia, salvo en cancha de Ateneo Ejército Argentino que tendrá horario de inicio 16 a 16.30. Los partidos Este es el programa: En Los Poros, Ateneo Ejército Argentino - Dos de Abril (50) y Verdulería Los Amigos - Pablo VI. En San Luis, Cerrajería José Luis - Carnes Marito (50) y San Luis - Taller Carlos Issi. En San Lorenzo, Club Piedritas - Villa María y Triángulo Rojo - Villa del Carmen. En Santa Lucía, Santa Lucía - Centinelas Unidos (50) y Ferretería Santa Lucia - Club Atl. Luján. En Estrella Roja, Estrella Roja - Cristian FC (50) y Cristian FC - Profe Karen. En Poli-Bosco, Islas Malvinas - Pablo VI (50) y El Gallo - Unión. En San Mar t ín, Triángulo Rojo - Despensa Nico (50) y Los Herederos - Cadetería Alsina. En Santa Ri ta, Santa Rita - Carnicería Daniela (50) y Barrio 1º de Mayo - Los Fugitivos. En Ateneo Ej. Arg., Aluminio Alu-Mart - Loma FC. Libre: Virgen del Rosario. Dos de Abril (gana puntos). En La C50: Libre Gremio Judicial. Suspensiones Jugadores suspendidos, de acuerdo con lo informado por el tribunal de penas: Con 3 partidos: Vázquez Claudio (Triángulo Rojo); Cordero Jorge (Pablo VI). Con 1 Partido: Ruiz Gabriel (Estrella Roja); Garnica Miguel (Cristian FC). Con 5 amonestaciones: Cordero César de Aluminio (Alu- Mart). La Lig a Sa n t i a g u e - ña volverá a tener mañana duelos apasionantes en sus dos categorías.  Viernes EL LIBERAL I 2 de junio de 2017 4 El Torneo Apertura 2017 de la Liga Federal, tendrá mañana una jornada de finales, en la mayoría de las categorías, con sus respectivas zonas. Los partidos del primer turno darán comienzo a las 14.30 y los del segundo, a las 16.30. Habrá encuentros finales en la C20, Primera, C45 y C50. Además, se jugarán duelos importantes en el marco de la C40. Este es el programa completo de una jornada inolvidable: En Gremio Judicial, Gremio Judicial vs. Politécnicos (45) y Gremio Judicial vs. Hidráulica Aje (40); en Abogados 1, Veteranos Malvinas vs. Ex Combatientes (50) Final Consuelo y El Deport vs. El Argentino (40) Semifinal Consuelo. En Gendarmería, Gremio Judicial vs. La 2 (1º) y Güemes Sport vs. Argentinos Jrs. (1º). En Comunicaciones, Jorge Newbery vs. Pepsi (40) y La Juntada vs. San Ramón (40). En Status, Los Sosa vs. Borges Unidos (20) Final Incentivo y Copa Aeropuerto vs. Alberdi (50). En Luz y Fuerza 2, La Fiesta Disco vs. Dr. Beltrán (50) y Deportivo Rec vs. Atese y Loreto (40); en Sutiaga, Cheros Clodomira vs. Cacho FC (20) y Coca Cola vs. Insumatik (1º). En Agricultores Pujio, Casa Maud vs. Rabenar Forres (1º) Final Incentivo 1 y Estudio Jurídico vs. Despensa Carolina (1º). En Nueva Unión La Banda, Balneario vs. Corralón Anicar (1º) y Club Social y Deportivo Bandera Bajada vs. Lubricentro MyM (40). En Los Halcones, Carcavelos Bar vs. VG Pilchería Leo (45) y La Saavedra vs. Escuela 102 (45). En Cilindro de Cortez Los Flores, 5º Almirante Brown vs. C. Athletic (20) y La Estafeta vs. Agricultores (50). En Iosep, La Estafeta vs. Agricultores (1º) y Iosep vs. Excursionistas (1º). En Milan Zanjón, Isa Instalaciones vs. Ferretería El Profesional (1º) y Cami Lenon vs. 7 de Marzo (45). En El Tata-B Islas Malvinas, Roque y Amigos vs. Ipvu (45) y Grasería Fernández vs. Estrelicia A. Bar (50). En Peñarol de Flores, Don Vicente vs. Benjamín Bravo (50) y Profe Pibes vs. San José (20). En Camioneros 1, Pritty vs. Kiosco Julián (1º) Final Campeonato y Despensa del Valle vs. Kember San Martín (50) Final Campeonato. En Camioneros, San Lorenzo vs. la Güemes (1º) y San Fernando vs. Puente Alsina (45). En Rivadavia Vta. Barranca, Expreso San Nicolás vs. El Triángulo (45) Final Campeonato y Panadería Monteagudo vs. Sonido Ibáñez (20) Final Campeonato. Más Partidos En Los Hnos. Sayago-Cardozo, MG Diseños vs. La Católica (1º) y Templo FC vs. San Cristóbal (1º). En Mamita de Cardozo, El Ciclón vs. Ex Combatientes (20) y Profesores Ed. Física vs. Marmolería Pereyra (40). En Independiente Cardozo 1, Tigres del Tradición vs. Gremio FC (20) Final Incentivo y Campos GNC vs. Los Murciélagos (1º). En Independiente Cardozo 2, Ersa FC vs. (1º) y Villa Negrita vs. Campeones del 28 (45). En Los Pichones, Rivadavia vs. Los Amigos (1º) y San Antonio vs. El Fortín (40). En la Morocha, La Estafeta vs. Pje. San Esteban (40) y Red Star vs. Profesores Piratas (30). En La Porteña, Pukará FC vs. Los Tapiales (1º) y Pritty vs. Beula Construcciones (40). En Los Magníficos, Adhoc vs. Oca FC (1º) y Los Magníficos vs. Kovak Automotores (45).  LIGA FEDERAL Un sábado con finales en tres categorías Profesores H. Concejo Deliberante.