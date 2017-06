El club Coinor recibirá las emociones del “Miguel Patire”

02/06/2017 - CHOYA, Choya (C) El 13º capítulo del certamen Miguel “Quetupi” Patire que tiene como ente organizador a la Nueva Liga Amateur de Fútbol de Frías se disputará de manera íntegra mañana en el club Social y Deportivo Coinor de esta ciudad. El inicio está previsto para las 11.30. El programa será el que se detalla a continuación: Estancia El Duende vs. Panificadora Suecia; Veteranos vs. Mercadito Fernando; Maxi Kiosco Nacho vs. Deportivo Choya; Panificadora Suecia vs. M y M Deportes; Los Amigos vs. La Casa del Plomero; Tornería Pineda vs. Icaño; La Mexicana vs. Carnicería Tres Hermanos y Atlético Quirós vs. Los Canarios. Los resultados de la última fecha fueron: Veteranos 5, Icaño 1; Panificadora Suecia 2, Canarios 0; Deportivo Choya 6, Tornería Pineda 1; La Casa del Plomero 7, M y M Deportes 0; Atlético Quirós 2, Maxi Kiosco Nacho 0; La Mexicana 1, Estancia El Duende 0; Mercadito Fernando 0, Carnicería Tres Hermanos 0 y Los Amigos 2, Panificadora La Deseada 1. En la Zona A se encuentra en lo más alto La Casa del Plomero con 27 puntos y en la B hace lo propio Mercadito Fernando con 32 unidades. Liga de las Instituciones El torneo Municipalidad de Frías que es coordinado por la Liga de las Instituciones de la Ciudad de la Amistad ingresó en su etapa de definiciones. E sta noche desde las 20 en el Parque Municipal de Frías habrá choque de semifinales. En esta instancia se medirán Comercio vs. Social y en el segundo turno lo harán Decanos vs. Tránsito. Mañana a las 18 se medirán los equipos que cayeron en sus compromisos de semis, una hora después se producirá el choque esperado para conocer que representante alzará el premio mayor y de esa forma gritar campeón. Cabe destacar que el último lunes por los cuartos de finales se registraron los siguientes resultados: Tránsito 1, La Bio 0; Social 2, Aoma 1; Comercio 3, Polideportivo 1, Decanos 4, Loma Negra 2. l