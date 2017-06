La Liga Amateur Telarense no se detiene y regresa con todo

02/06/2017 - Este domingo se jugará la séptima fecha de la Liga Amateur Telarense en las instalaciones del club Defensores Los Telares a partir de las 10.30, con los siguientes encuentros: 1) Juveniles de Santa Elena vs. Santa Rita Centro, 2)- Barrio Mailín vs. Cantera Ruiz, 3)- Club Atlético Virgen de Sumampa vs. San Cayetano, 4)- San Francisco Ampliación vs. Santa Teresa, 5)- El Mojón vs. Santa Elena, 6)- San José vs. Millonarios de Asingasta, 7)- Taruca Pampa vs. Juventud de San Cayetano. Los resultados que se registraron la fecha pasada son los que se detallan a continuación: Resultados de 6ta fecha. San Cayetano 2 Taruca Pampa 2, Santa Elena 2 Cantera Ruiz 1, El Mojón 2 Santa Rita Centro 0, Juventud de San Cayetano 0 juveniles de Santa Elena, Millonarios de Asingasta 1 San Francisco Ampliación 1, Barrio San José 1 Barrio Mailin 1 a 0 y Club Atlético Virgen de Sumampa ganó los 3 puntos por agresión al árbitro un jugador de Santa Teresa. Tabla de posiciones Esta es la tabla de posiciones actualizada del campeonato 1)- Santa Elena - 13 puntos 2)- Millonarios de Asingasta 12; 3) San Cayetano 12; 4) Club Atlético Virgen de Sumampa 12; 5) San José 11; 6)- Barrio Mailín 9; 7) San Francisco Ampliación 9; 8) El Mojón 9; 9) Santa Teresa 8; 10) Santa Rita Centro 5; 11) Cantera Ruiz 5; 12) Juventud de San Cayetano 3; 13) Taruca Pampa 2 y 14) Juveniles de Santa Elena 1. l