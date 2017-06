Tercera fecha con varios duelos

02/06/2017 - Este domingo se juega la tercera fecha del Torneo Preparación de la Liga de la Sanidad, en donde los equipos intervinientes son empleados tanto de la administración pública como privada. Este campeonato, cada año va tomando mayor emotividad y prestigio en lo que respecta al fútbol amateur. Los partidos se desarrollarán en el predio de Atsa, ubicado en el puestito San Antonio, que arrancan con la siguiente programación. Los partidos Cancha 1: a las 9.30, SEM vs. Clínica Jardín; a las 10.30, Clínica Yunes vs. El Rejunte; a las 12, Lavadero Reg. vs. Adi Salud. Libre: Cenra. Sólo el primer partido tendrá tolerancia de 30 minutos. l