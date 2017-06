Quinto capítulo del Confraternidad

02/06/2017 - Este domingo se jugará la quinta fecha del Campeonato Anual denominado Confraternidad Mercantil que organiza el Sindicato de Empleados de Comercio de Santiago del Estero. Se espera como siempre ver buenos duelos ya que los equipos son parejos. Este es el programa. En cancha Nº1: 9.30, Zoom FC vs. Corralón Tony (Libre). 11, Intium 3 vs. Despensa Doñita (C 35); 12, Secco Fútbol Club vs. Las Malvinas Tuc. (Libre). 13, Intim 3 B vs. Las Malvinas Sur (C 35); 14, Rejunte FC Colón vs. Las Malvinas Sur (C 35). 15, Termas Unidos vs. Ferretería Com. Colón (Libre). 9.30, O’Globo Megacotillón vs. OBV Garbarino (C 35); 11, Pritty vs. Maxihogar (C 35); 12, Óptica Molinari vs. Serv. Técnico Pablo (C 35); 13, Pritty FC. Rincón de Oeste (Libre); 14, Chango Más vs. Línea Blanca (Libre); 15, Musimundo vs Superdalale (Libre); 16, Príncipe vs. Panadería De Sol (Libre). El pasado domingo se jugó la cuarta fecha en donde se registraron éstos resultados: Las Malvinas de Tucumán le ganó a Intime por 3 a 2 con una buena actuación de El Zorro, ya que de La Vega marcó dos tanto de los tres con que ganó la gente la calle Tucumán. En otro de los encuentros los de la Óptica siguen de buena racha y vencieron a la gente de Pritty por 3 a 0 todo esto en la categoría C 35 años. Por la categoría Libres hubo grandes goleadas, en primer caso los chicos de Power Informática, quienes no tuvieron piedad de Zoom y lo golearon con un contundente 8 a 1. El conjunto de Línea Blanca no quiso quedarse atrás y también le metió 7 goles a El Rejunte, lo que suma a 50 conquistas en total que arrojó la cuarta fecha.