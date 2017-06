El domingo se vivirá una nueva jornada con buenos partidos

02/06/2017 - La séptima fecha del atrapante campeonato Apertura que organiza la Liga Amateur de Villa Ojo de Agua, tendrá continuidad este domingo en las instalaciones del club Independiente a partir de las 10 con los siguientes partidos: Central Sur vs. San Francisco; Dani Tours vs. El Tala; El Jordán vs. El Cerrito; Club Instituto vs. Cristo Redentor; Malvinas Argentinas vs. Unión Comercial; La Laguna vs. Yupanqui; Alta Córdoba vs. Club Independiente. Resultados La sexta fecha, como a lo largo de las jornadas anteriores, fueron con varios goles en todos sus encuentros registrando los siguientes resultados. El Tala 3 Alta Córdoba 2, Unión Comercial 2 Cristo Redentor 0, Barrio Malvinas Argentina 4 La Laguna 1, El Cerrito 1 Club Independiente 1, Club Instituto 2 Dani Tours 0, San Francisco 1 El Jordán 1, Central Sur 2 Yupanqui 1. Posiciones Disputadas las primeras seis fechas de la competencia, las tablas de posiciones indican que las colocaciones se encuentran de la siguiente manera: 1) Club Instituto 13 puntos (+7); 2) Barrio Malvinas argentinas 13; 3) La Laguna 12; 4) Club Independiente ; 5) San Francisco 11; 6) El Cerrito 10; 7) Unión Comercial 10; 8) Central Sur; 9) Barrio Alta Córdoba; 10) El Tala 7; 11) El Jordán 4; 12) Cristo Redentor - 4; 13) Dani Tours 3; 14) Yupanqui 1.