CR7: "Desde que nació Cris Jr empecé a ganar"

02/06/2017 -

El delantero del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, mostró su parte más humana y dejó varios conceptos interesantes en su nota con Fox Sports, en la previa de la final de la Champions que jugará mañana ante Juventus.

Uno de los momentos más especiales de la nota se dio cuando habló de su hijo. "Desde que nació Cris Jr empecé a ganar más cosas. Me dio tranquilidad y me hizo mejor persona y futbolista. Su llegada fue algo especial, algo que quería", comentó el portugués.

"CR7" también contó que va a verlo jugar al fútbol y que lo hace muy bien. "Me gustaría que sea jugador pero no le voy a meter presión. La diferencia conmigo es que no tiene ninguna dificultad, así que dependerá de su cabeza", expresó en referencia a sus orígenes en la Isla de Madeira.

"Este sábado me imagino levantando la Champions", tiró el delantero del conjunto merengue, que se confesó admirador de Lionel Messi.

Mañana, Cristiano Ronaldo compartirá dupla de ataque con Benzemá, en tanto que Isco hará de enlace.