Prosigue el Torneo de Ascenso

02/06/2017

Esta noche, desde las 22.30, se jugarán cinco partidos del Torneo de Ascenso. La programación es la siguiente: en Polideportivo Nº 2, Gimnasia Macroffice vs. Vélez de San Ramón (Ruiz y Cheín); en Moreno BBC, ISJG Básquet vs. Amigos del Negro (C. Regatuso y Campos); en Villa Mercedes, Loreto BBC vs. CEF (Nieva y Festa); en Güemes, Los Gauchos vs. ISPP (Gerez y Pavón); en Estudiantes, Moreno BBC vs. Amigos del Básquet (Ponce y Gallardo).

En Defensores se jugará un partido de Primera entre Los Albos y Papelería El Mundo (Jorge y Bucci).