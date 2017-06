Centurión estaría con un pie afuera ante el Rojo

Fotos SITUACIÓN. Centurión no está del todo recuperado y es por eso que Guillermo todavía no confirmó el equipo.

02/06/2017 -

Ricardo Centurión, delantero de Boca Juniors, no llegaría para jugar el domingo ante Independiente en la Bombonera, ya que aún siente molestias en la lesión muscular que sufrió el 14 de mayo ante River, por lo que Leonardo Jara seguirá en el mediocampo y Gino Peruzzi en la defensa.

Del entrenamiento de ayer el plantel ‘xeneize’ se entrenó a las órdenes del técnico Guillermo Barros Schelotto, de cara al trascendental partido ante Independiente en el tramo final del torneo de fútbol de Primera División, que Boca lidera con 53 puntos, seguido por River con 52.

El "Mellizo" Guillermo supervisó un ensayo de fútbol formal en el cual arrancó con el esquema que más le gusta, el 4-3-3, que después modificó.

Centurión no formó parte del táctico, pero cumplió la primera parte del entrenamiento junto con sus compañeros, lo cual indica que el cuerpo técnico ve difícil su presencia en el once titular, pero que lo van a esperar. En la práctica de hoy, decidirán si juega o no de titular.

El equipo que hizo el ensayo de fútbol táctico formó con Agustín Rossi; Leonardo Jara, Fernando Tobio, Lisandro Magallán, Jonathan Silva; Wilmar Barrios, Fernando Gago, Pablo Pérez; Cristian Pavón, Darío Benedetto y Oscar "Junior" Benítez.

Pero cuando el trabajo que veía no lo conformaba, Guillermo metió mano en el equipo, sacó a "Junior" Benítez, pasó a Jara como volante por derecha e hizo ingresar a Peruzzi (puede jugar por el artículo 225) como marcador lateral derecho.

Es decir, el mismo equipo que arrancó contra Huracán el sábado pasado y al que le empataron 1-1 en el último minuto en Parque Patricios, con el polémico penal sancionado por el árbitro Darío Herrera.

Todo indica -si Centurión no puede ser de la partida- que el once que terminó el ensayo de fútbol de ayer será el que saldrá a la cancha el domingo a las 19 ante el "Rojo" de Avellaneda (suma 45 puntos con un partido menos), por la fecha 27ª del campeonato, con el arbitraje de Fernando Rapallini.