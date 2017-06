Junio arrancó con reajustes en los precios de la leche, en los quesos y también en golosinas

Fotos VARIACIÓN. Los precios de la leche en sachet, rondan los $18 a $19.50. En caja larga vida, entre $22 y $23.

02/06/2017 -

El mercado de los lácteos comenzó su temporada alta de consumo a partir de este mes con varios ajustes y ciertos indicios que marcan una diferencia evidente respecto del año pasado.

En primer término, la leche entera en sachet dejó el rango de los $17 a $17,50 para instalarse entre los $18 y $19 según el comercio, lo que representa un alza de entre 5% a 8%. Según la aplicación oficial Precios Claros, las marcas más económicas no bajan de los $18,30.

A su vez, el programa Precios Cuidados, no contempla el precio de la leche fluída en sachet, pero sí marca valores de entre $21,71 a $22,73 para las versiones larga vida de segundas marcas (Verónica y La Lácteo).

En tanto, otra de las novedades en la situación de la leche fluida se da, precisamente, en las versiones larga vida. Estas presentaciones hasta hace un mes atrás, no distaban demasiado en precios de la leche en sachet. Había diferencias de entre $1 a $1,50. Pero ahora, esas diferencias se ampliaron: en las primeras marcas, la diferencia es de $2 a $3 contra el sachet.

Por otro lado, desde los supermercados señalan que prácticamente desaparecieron de las góndolas los productos Sancor. No solo las leches sino toda su variedad de productos. "Sancor no está entregando prácticamente nada. No ha reanudado su provisión normal. Traen muy pocos productos y en forma muy espaciada. Esta semana han traído solo leche larga vida entera y muy poca cantidad", indicó Alberto, el responsable del salón de ventas de uno de estos negocios céntricos.

Asimismo, detalló que "todas las leches han subido, entre $1 a $2, pero es algo normal porque para esta época por el frío suele aumentar".

En tanto, desde La Banda, el titular del Centro de Comercio e Industria de esa ciudad, Andrónico Suárez agregó que "los quesos han aumentado de algunas marcas entre un 3 y 4%" lo que implica por ejemplo en productos como el queso fresco tybo en feta un incremento de unos $0,60 por cada 100 gramos que hasta ahora, se ubicaba en el orden de los $14 a $15.

Por otra parte, a varios supermercados les llegó el anuncio de sus proveedores que la próxima lista de una conocida empresa de golosinas, llegará con aumento.

"Nos han avisado que habrá una suba de entre 4 a 5% en los precios no en toda la línea pero si en varios productos como polenta, salsas, chocolates y galletitas", señaló Oscar, encargado de un autoservicio. Para mitigar un poco las subas, alguna marcas continúan apelando a ofertas y promociones.