Stolbizer y el secuesto de su hijo: "Verlo con la pistola en la cabeza me conmocionó"

"Nos dejaron tirados en el piso y se fueron", relató Stolbizer.

02/06/2017 -

La diputada nacional Margarita Stolbizer y su familia fueron víctimas de un asalto y un secuestro en su casa en Castelar, partido de Morón: dos hombres armados se llevaron a su hijo menor, Juan, durante media hora. Luego lo devolvieron, entraron a la casa y se llevaron dinero y una camioneta. El hecho se produjo poco después de la 1 cuando uno de los hijos de la diputada, Juan, llegó y quiso entrar a su casa, y fue sorprendido por dos hombres armados. En la casa estaban Stolbizer, su esposo, Juan Laprovittola, y otro hijo, Federico. Fueron reducidos por los ladrones. Se llevaron dinero, un vehículo de la familia y otros objetos de valor.

"Mi hijo más chico estaciona mi Tiguan y le cruzan un auto Audi blanco, dos hombres se suben a la camioneta y se lo llevan. Lo pasearon durante 20 minutos o media hora llamando para pedir un rescate, pero como nosotros teníamos los teléfonos apagados, no les contestábamos. Entonces dieron vueltas con él, lo amenazaron hasta que lo trajeron de vuelta a casa para robar", relató Margarita. En el momento en el que ingresaron los ladrones, Stolbizer estaba durmiendo junto a su esposo. Los ladrones despertaron al matrimonio y comenzaron a pedirle plata. Mientras, apuntaban a su hijo con un arma en la cabeza y amenazan con matarlo. Tras unos diez minutos de terror, los ladrones escaparon con 25 mil pesos, 2.000 dólares, celulares, ropa, joyas y dos vehículos: la Volkwagen Tiguan y un Chevrolet Cruze.

"Estaban a cara descubierta. A mi hijo lo secuestraron cinco, pero a mi dormitorio entraron dos. Me pareció que eran chicos de 20 años. Nosotros tratamos no mirarlos. Nos insistían que no miráramos. Nos decían: ‘Plata, plata, ¿hay fierros? Dame más porque lo mato’", contó. Stolbizer dijo que quedó muy "conmocionada" tras ver a su hijo "con una pistola en la cabeza".