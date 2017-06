Brancatelli: "Es un error que Ottavis vaya al Bailando"

Fotos El "periodista militante" fue contundente con el polìtico.

El periodista Diego Brancatelli se refirió a la participación del diputado kirchnerista José Ottavis en Bailando y declaró que "es un enorme cuadro político y un tipo muy inteligente, demasiado inteligente, y que a veces hace estas cosas, que no sé si no son para estar en escena y llamar la atención. Para mí es un error", sostuvo. "Yo no lo haría, teniendo en cuenta la responsabilidad que tiene y el lugar que ha ocupado en la construcción de una militancia de la juventud", resaltó Brancatelli.