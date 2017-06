"Me dicen antorcha antes que Diego"

02/06/2017 -

Un nuevo escándalo se desató en la vida de Diego Maradona al aparecer fuertes audios que el ex futbolista le mandó a su amante correntina, Gisela Ramírez Méndez, a quien conoció en febrero en el Carnaval de Corrientes y con quien, desde entonces, mantienen conversaciones hot. "Si, mi amor. Me encanta. Me encanta, mi amor, que me muestres todo. Me pongo loco. Me pongo hecho un fuego. Me dicen antorcha en vez de Diego. ¡Sí, mostrame mamá!". Ésta es, quizás, la expresión más contundente de Diego en los nuevos audios que se conocieron en los que le pide más fotos prohibidas a Gisela, la joven de 27 años que conoció en febrero pasado y lo enloqueció.

"Hola amor, espero que a vos te pase lo mismo. ¿Me decís? Y me diste una salida impresionante. Vos sos una hembra", dice Maradona en otro de los audios en los que halaga a la joven con quien mantiene una relación a la distancia y a través del teléfono de febrero.

En otro de los audios, que pasaron en "Pamela a la tarde", que conduce la santiagueña Pamela David por la señal de América, Maradona le pone intensidad a la conversación después de que Gisela le haya enviado fotos hot.

Quizás mostrando su costado más romántico, el "Diez" expresó: "Hola Gise, cómo olvidarte si estuvimos hablando de cosas muy profundas. Te mando un beso que se convierten en millones cuando lleguen a tu boca".

¿Quién es Gisela Ramírez Méndez?

Tiene 27 años, forma parte de la comparsa Arandú Beleza y fue señalada como la responsable de que Diego Armando Maradona, en febrero pasado, haya decidido quedarse tres días en Corrientes disfrutando del Carnaval, en vez de uno como estaba estipulado.

En esa oportunidad, el "Diez" aprovechó su estadía en el país para deleitarse con la mayor celebración que tiene la ciudad: el Carnaval.

Allí, Maradona se volvió parte del show, bailó, festejó y hasta vivió un cálido momento ante el público que lo aplaudió junto a la escultural bailarina.

Diego había pedido conocer a Gisela luego de verla bailando en la comparsa e intercambiaron números de teléfonos. Desde ese momento, habrían comenzado a mensajearse desde el teléfono de un asistente -para evitar sospechas- y a hablar vía Skype. "Acá lo que queda claro es que la historia con la correntina existió. Diego la conoció en los carnavales cuando en ese momento estaba algo distanciado de Rocío. El se acercó y le dijo a ella que quería conocerla más en la intimidad y le dio el teléfono a uno de sus asistentes. El tiempo pasó y se empezaron a mensajear y tal era la ‘calentura’ que sentía Diego que desde Dubai le mandaba audios mientras estaba Rocío allá", dijo el periodista Monti. Aunque la relación -por lo visto- aún está en pañales, Diego se ofreció a pagarle los pasajes de avión a la correntina para que viaje con él a Cuba. En tanto, ayer, producto de algunos irónicos comentarios de parte de Verónica Ojeda, Adrián Pallares reveló el nombre de la correntina y aseguró que fue la gran conquista del ex capitán de la Selección Argentina. "Dicen en Corrientes que esta mujer conquistó a Maradona", dijo. "Maradona viajó a Corrientes por un día, pero se quedó tres. La invitó a tomar champagne, a tomar una copa. Sabemos que Maradona es un seductor", detalló el periodista de espectáculos.

En Corrientes, Rocío Oliva no formó parte del show, ni acompañó a Diego a esa provincia. Gisela Ramírez Méndez tiene 1.75 de altura y se define en las redes sociales como la "embajadora de la capital Nacional del Carnaval Correntino".