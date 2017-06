Claudia fue sobreseída por la Justicia

02/06/2017 -

Claudia Villafañe fue sobreseída en la causa por estafa procesal iniciada por Diego Maradona en 2016. Tras quedar sobreseída, en 2016, en el caso que investigaba la responsabilidad de Villafañe en la "retención indebida" de al menos 458 objetos que Diego Maradona aseguró que eran de su propiedad, llegó el sobreseimiento en la causa por estafa procesal iniciada también por el "Diez". Diego le reclamaba a Claudia tres departamentos en Miami, por US$ 6 millones. El monto total del reclamo rondaba los 80 millones de pesos. En tanto, Claudia dijo: "Sí, estoy contenta. No caigo. Ya desahogué". Al preguntarle si demandará a Diego, explicó: "No, es el papá de mis hijas. Yo no soy esa persona que quisieron pintar.