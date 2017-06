Lamothe se separó y negó que fuera por Siciliani

Fotos Julieta Zylberberg definió su separación del actor Esteban Lamothe como "un momento difícil".

02/06/2017 -

Tras diez años de amor y un hijo en común, Esteban Lamothe (40) y Julieta Zylberberg (34) decidieron tomar distancia, por un tiempo, hasta ver si la separación definitiva es necesaria. El galán de "Las Estrellas", la nueva ficción de Canal 13 confirmó la noticia y negó que esta decisión estuviera vinculada con los rumores de romance con la actriz Griselda Siciliani, que aparecieron luego de que protagonizaran la exitosa comedia "Educando a Nina". "Es una situación muy triste para mí, nos separamos por el paso del tiempo", aseguró el actor, que es padre de Luis Ernesto (4) junto a la actriz.

Consciente de que la versión sobre su affaire con Siciliani volverá resurgir en medio de su separación, Lamothe remarcó: "La verdad es que es una separación de común acuerdo sin terceros en discordia, ni del lado de Julieta ni del mío".

Y agregó. "Venimos hace un tiempo pensando y la verdad es que es una decisión tomada con mucho cariño, con mucho amor, con mucho dolor, tomada de a dos con mucha responsabilidad porque tenemos un hijo. Nos queremos mucho y nos llevamos muy bien. Cabe aclarar por encima de todo que no hay terceros en discordia, que lo que dicen de Griselda es mentira. Estaría bueno que le dejen de mentir a la gente porque no estuve, ni estoy, ni voy a estar con ella porque es una amiga".

Por su parte, Julieta Zylberberg se expresó a través de un mensaje de Whatsapp enviado a Guido Zaffora, uno de los panelistas de Infama: "Nos separamos de mutuo acuerdo. Mucho amor. Momento difícil", escribió.

Lamothe había confesado que la pareja probó con hacer terapia en las dos últimas semanas, pero nada funcionó. "Yo me estoy yendo de mi casa este fin de semana, así que también por eso quería frenar la noticia. Aún vivo ahí, no es que me fui ya", comentó.

Y agregó: "De hecho, me estoy yendo a un lugar por un tiempo determinado, no es que me alquilé una casa por dos años. Vamos a probar a ver qué nos pasa estando separados, esa es la verdad. No es definitivo. Pero eso lo sabremos cuando pase el tiempo, estemos viviendo separados y veamos qué es lo que nos pasa".