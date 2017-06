Marley llamará Mirko a su hijo, en honor al origen ruso de la madre

Fotos Marley está feliz con la noticia. Su hijo nacerá entre octubre y noviembre.

A los 47 años, Marley anunció que será padre por primera vez y lo hará a través de un alquiler de vientre en EE.UU. El conductor contó que comenzó con el proceso hace dos años, que la madre es rusa, pero vive en Estados Unidos y está embarazada de 16 semanas.

En el día de su cumpleaños, Marley reveló que estuvo muchas veces en pareja, pero que decidió encarar el proyecto ahora que está soltero. Su hijo nacerá en Los Ángeles.

"Se va a llamar Mirko porque quiero que tenga la identidad de la familia materna", aseguró el conductor en Intrusos. Y agregó: "Hace 20 años que quiero ser papá y que estoy investigando cómo hacerlo. Pensé en adoptar, pero acá en la Argentina los trámites son muy complicados. Estaba esperando el momento de maduración, de sentir que estoy listo. Sentí que mi carrera ya estaba asentada, que ya había viajado mucho por el mundo y que necesitaba un cambio".

"En el momento que me confirmaron (primera semana de marzo), estaba caminando por la calle escuchando música con los auriculares puestos, me llegó un mensaje que decía ‘Felicitaciones, vas a ser papá’. Me congelé, me quedé parado en el medio de la calle y se me dibujó una sonrisa en la cara", recordó.