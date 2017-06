Kaczka está dolido con Aptra porque no nominó a su programa

-

Guido Kaczka mostró su decepción por la no nominación al Martín Fierro de sus programas de El Trece "La mejor elección y Especial perros". En la terna están nominados "Como anillo al dedo", "Pasapalabra" (ambos de El Trece) y "Susana Giménez".

Guido conducirá la ceremonia junto a Mariana Fabbiani y está nominado como mejor conductor. Pero no pudo evitar mencionar su dolor por el programa. "La ceremonia siempre es un orgullo. Pero me duele que el programa no esté nominado me dolió. No puedo dejar de decirlo por el trabajo que hace el equipo".