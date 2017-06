Roland Garros: Horacio Zeballos pasó a octavos por el abandono de David Goffin

Fotos Horacio Zeballos pasó a octavos por el abandono de David Goffin

Hoy 08:53 -

Como si fuera un embrujo, otra lesión le allanó el camino a un tenista argentino en Roland Garros 2017, en este caso a Horacio Zeballos.

Una nueva partida involuntaria: la del belga David Goffin (10°), que salió de la cancha Suzanne Lenglen ayudado y casi sin poder pisar como consecuencia de una severa molestia en el tobillo derecho y tras caerse en el fondo de la cancha.

Minutos después, se confirmó el abandono y el consecuente pase a los octavos de final de Zeballos, que constituye la mejor actuación de su carrera en un Grand Slam y a los 32 años. El argentino como Delpo tuvo un gran gesto: le llevó el bolso a su rival a la enfermería.

El hecho ocurrió en el décimo game, con Goffin sacando para set (5-4) y Zeballos con break-point. El marplatense logró imponer el ritmo del punto y con tiros de mucho ángulo desplazó al belga por el fondo de la cancha. Todo terminó mal cuando fue a buscar y pegó un revés defensivo, resbaló sobre el polvo de ladrillo, se enganchó con las lonas que se ponen en casos de lluvia y se golpeó muy fuerte. Todo mientras el tiro de Zeballos se iba afuera. Parecía sólo el efecto de la caída, golpazo sí, pero no mucho más. La alarma se encendió cuando Goffin no se movía demasiado y se tomaba el tobillo, mostrando signos de profundo dolor. Entró el fisioterapeuta, realizó una evaluación rápida y sugirió llevarlo a la sala médica. No tardó mucho en conocerse el parte: no estaba en condiciones de continuar.

Con su acceso a los octavos de final, Zeballos, en un momento muy positivo de su carrera, ya se aseguró un premio de 200.000 euros. Su próximo rival, probablemente el domingo, surgirá del ganador del encuentro entre una de las figuras del momento, el austríaco Dominic Thiem (6° favorito) y el norteamericano Steve Johnson (25°), recordado por su llanto luego de derrotar al croata Borna Coric en virtud del reciente fallecimiento de su padre.

El gesto de Zeballos

Así como Del Potro consoló ayer a Nicolás Almagro cuando no pudo seguir por lesión, Zeballos también tuvo un buen gesto con Goffin al llevarle al belga su bolso a la enfermería, donde lo atendían.