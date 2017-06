Fotos La Gobernadora compartió con alumnos del Agrupamiento 86.133.

02/06/2017 -

La Gobernadora de la Provincia, Dra. Claudia de Zamora recibió en el Salón de Acuerdos “Juan Felipe Ibarra” de la Casa de Gobierno, al Agrupamiento 86.133 con sede en la Escuela N°1119 en Estación Robles, Departamento San Martín; en el marco del “Programa Conociendo Mi Provincia”, que tiene como objetivo que los alumnos del interior de Santiago puedan conocer los lugares más emblemáticos de la provincia.

El Agrupamiento 86.133 de la localidad de Estación Robles Departamento San Martín, cuenta con establecimientos educativos impactados en distintas localidades, como la Escuela N° 86 en Suncho Pozo y la Escuela N° 907, en Tacoyoj. Del encuentro participaron 79 alumnos y 15 docentes.

Estuvieron la rectora del establecimiento, Rita Herrera junto a los profesores Graciela Caro, Fernando Trejo, Yesica Neirot, Juan Jose Sambade, Gisella Alcalde, Ivana More, Laura González, Yanet Gallardo, Guillermo Cami Magri, Mercedes Sánchez, Paola Morales, Patricia Chaparro, Jonathan Campos y la Coordinadora Pedagógica, Mercedes Sánchez, acompañados por el director de Nivel Medio, Prof. Silvio Villalba.

Primero la rectora y luego los profesores le agradecieron y le comentaron a la Gobernadora Claudia de Zamora lo importante que significa este programa “Conociendo mi provincia” y sobre otras actividades que la institución está llevando a cabo como las olimpiadas de matemáticas, representaciones teatrales, educación física, Juegos Nacionales Evita, así como también de ajedrez, lengua y literatura y otros programas como Quiscaloro, Parlamento Juvenil y Huerta. Profesores y alumnos agradecieron por llevar políticas inclusivas que apoyen a la educación y a la cultura santiagueña.

Durante el encuentro, la rectora Rita Herrera manifestó: “Queremos agradecerle porque para los alumnos este es un momento muy especial, muchos de los chicos que hoy nos acompañan no han tenido la posibilidad de conocer. El programa que nos ofrecen les va a permitir ir también en su recorrido a Termas, han tenido la experiencia de viajar en el tren al desarrollo, visitaron el centro cultural también la cámara de diputados. Destacamos mucho su gestión porque siempre está pensando en el interior. En otra oportunidad también hemos venido con la feria de ciencias y tuvimos chicos que participaron en el parlamento juvenil en instancia nacional”.

Tamara Coronel alumna de la Agrupación 86.133 contó “junto con mis compañeros en noviembre viajamos a representar a nuestra institución en el parlamento juvenil Mercosur que se realizó en Buenos Aires. En nuestra escuela trabajamos distintas temáticas como el cyberbulling, violencia de género, derechos del ciudadano, entre otros que son importantes tratar en la actualidad”.

Otro alumno, Mirco Carabajal, mencionó “junto a mis compañeros hemos trabajado también en temas de derechos, también hemos estado en la cámara de diputados, formando parte de las votaciones, hemos hablado además de los pueblos originarios. La verdad todo esto es muy gratificante para los alumnos”.

Además, las integrantes del Agrupamiento 86.133, le hizo entrega de obsequios a la Gobernadora, Dra. Claudia de Zamora, durante el encuentro en Casa de Gobierno.

Para finalizar, la Dra. Claudia de Zamora agradeció la “hermosa visita” y destacó “estos programas que me han mencionado que viene desempeñando el agrupamiento. Me encanta y los felicito, ojala puedan seguir involucrándose en otros programas y seguir avanzando”. También subrayó sobre los Juegos Nacionales Evita. “Aquí no se trata de ganar o perder, sino de participar y que los chicos practiquen un deporte, porque el deporte nos incluye, nos hace trabajar muchas veces en equipo, nos fortalece, porque nos da una mirada distinta ante la vida”.

La Gobernadora expresó su alegría de que los “alumnos de nuestro extenso territorio provincial” puedan venir a conocer “las obras que se han realizado, que son en definitiva de ustedes y están para que las visiten, las disfruten, como pasó hoy con el tren al desarrollo, con el Nodo Tecnológico”, señaló.