Fotos Se desinfló la demanda y el dólar cayó a $ 16,31.

02/06/2017 -

El mes de Junio arrancó con una menor presión compradora de divisas y el dólar bajó este viernes por segunda jornada consecutiva al ceder dos centavos a $ 16,31, en bancos y agencias de la city porteña.

En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), el dólar mayorista de bancos retrocedió cinco centavos y medio a $ 16,03 y anotó su tercera baja consecutiva.

"Se diluyó la presión compradora que hizo avanzar a la cotización a máximos históricos", resaltó un operador.

Más allá de que junio arrancó con apreciación del peso ante la mayor habitual demanda por erogaciones corrientes, los inversores van reconociendo la necesidad de ir impulsando mayor dolarización en carteras, coinciden en las mesas. Esto se da "no sólo por el daño sufrido por ´carry traders´ en mayo sino porque llegaría menor oferta de dólares comerciales y también se acercan las elecciones", explicó un analista..

En tanto, el dólar blue operó son cambios a $ 16,30, debajo del oficial, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño.

A su vez, el dólar Bolsa bajó un centavo a $ 16,08, mientras que el "contado con liqui" avanzó dos centavos a $ 16,12.

Por último, las reservas internacionales del Banco Central se hundieron ayer en u$s 1.064 millones hasta los u$s 45.082 millones. Fue luego de que se realizaran pagos de servicios de títulos públicos en moneda extranjera (Global 2017) por u$s 1.008 millones, sostuvo la autoridad monetaria.