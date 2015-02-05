CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 3 de Junio 2017
A LAS 23.15 - CASO CERRADO, SIN CENSURA
Por El Liberal
Hoy 20:50 -
CANAL 7
10.55 PAUSA EN FAMILIA
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 LOS SIMPSONS
12.30 CINE. SHILOH
14.00 MONO FECHAS
14.10 TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 PORTAL UNSE
15.00 NICK JR.
17.30 ALVIN Y LAS ARDILLAS
19.15 CINE. TERMINATOR 3
21.15 CINE. EL IMPARABLE
22.00 TÓMBOLA NOCTURNA
22.15 CINE. EL IMPARABLE
23.15 CASO CERRADO, SIN CENSURA
00.30 COMEDY CENTRAL
01.30 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 SECRETOS VERDADEROS
22.00 DR. HOUSE
CANAL 9
13.00 CLAVE ARGENTINA
14.00 LA ROSA DE GUADALUPE
15.00 ALERTA COBRA
18.15 IMPLACABLES
20.00 COMBATE
TELEVISIÓN PÚBLICA
15.00 JUVENTUD ACUMULADA
16.00 AMBIENTE Y MEDIO
17.00 TORNEO DE LA INDEPENDENCIA
EL TRECE
15.00 CINE TRECE
21.30 LA NOCHE DE MIRTHA
00.15 RESTO DEL MUNDO
CANAL14
13.00 ANIMALANDIA
13.30 PASA EN SANTIAGO
14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 CAMPEONATO PANAMERICANO BMX - VIVO
18.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
19.00 EN ARMONIA
19.30 RECORDANDO
21.00 PUNTO LÍMITE
22.00 RECORDANDO
CANAL 4
14.00 SANTIAGO TV
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 PUERTO PESCA
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
16.30 MORENA TV
17.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA
18.00 PUNTO DE ENCUENTRO
19.00 CABRITA EXPRESS
20.00 EN BOCA DE TODOS
20.30 MUNDO RALY
PELÍCULAS
CINEMAX
01.29 ACADEMIA DE VAMPIROS
03.24 SÉ LO QUE HICIERON EL VERANO PASADO
05.20 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITÍ
05.35 SIEMPRE ALICE
07.35 FESTIVAL DE BERLÍN 2017
08.02 LA MANSIÓN EMBRUJADA
09.48 UP UNA AVENTURA DE ALTURA
11.45 ESPEJITO, ESPEJITO
13.52 FUERZA G
15.42 ANALÍZATE
17.38 YO LOS DECLARO MARIDO Y LARRY
20.00 TODOPODEROSO
22.00 TAMMY
23.55 GAME OF THRONES 03 EPS 09
TCM
00.51 SUPERMAN
03.12 REGRESO A LA LAGUNA AZUL
05.00 ALF (TEMPORADA 2)
05.26 ALF (TEMPORADA 2)
05.52 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
06.18 LA NIÑERA
06.44 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
07.34 ALF (TEMPORADA 3)
08.00 ST. ELMO’S FIRE
10.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
10.26 LA NIÑERA
10.52 ALF (TEMPORADA 2)
11.18 ALF (TEMPORADA 2)
11.44 XENA. LA PRINCESA
GUERRERA
12.34 LA LAGUNA AZUL
14.30 MIRA QUIÉN HABLA TAMBIÉN
15.58 SUPERMAN
18.36 BATMAN VUELVE
21.00 POLTERGEIST
23.09 RETO AL DESTINO
TNT
02.25 LEGIÓN DE ÁNGELES
04.01 LONDON BOULEVARD
05.43 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.27 LA MONTAÑA EMBRUJADA
08.17 LA PERLA DEL DRAGÓN
10.03 LA BATALLA DEL AÑO
12.12 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL
15.13 CUENTOS QUE NO
SON CUENTOS
17.03 LA MONTAÑA EMBRUJADA
18.58 HARRY POTTER Y LA CÁMARA SECRETA
22.00 KUNG-FUSIÓN
23.54 LEGIÓN DE ÁNGELES
01.41 DJANGO SIN CADENAS
SPACE
00.02 LAGO DE SANGRE. EL ATAQUE DE LAS LAMPREAS ASESINAS
01.51 EL LOCO DE LA MOTOSIERRA. LA MASACRE DE TEXAS
03.19 EL CONJURO
06.53 EL FORASTERO
08.38 HELIOS
09.57 ESCAPE DE LOS ANGELES
11.50 SUPERMAN REGRESA
14.42 CONDENA BRUTAL
16.44 COBRA
18.24 ENEMIGOS DE SANGRE
20.18 EL EJECUTOR
22.00 EL CONJURO
A DÓNDE IR
MAGISTRADO
(YRIGOYEN Y ALVEAR)
+ HOY, A LAS 22.30, SE PRESENTARÁ ANA JOZAMI “A PURO TANGO”. INVITADO RENÉ GARZÓN. ACOMPAÑA ÁNGEL VILLARREAL.
BAY SAI
(AUTOPISTA SANTIAGO - LA BANDA)
+ HOY, FIESTA RETRO, CON EL DJ COLO. AMBIENTE RENOVADO.
CASA FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
+ HOY, A PARTIR DE LAS 23, ACTUARÁN: OMAR “EL ALCÓN” MARTÍNEZ, LOS AMIGOS (DANZAS FOLCLÓRICAS), DARIO TÉVEZ Y TRIÓ SAN FERNANDO.
MANDRAKE MULTIESPACIO
(SAN MARTÍN ESQUINA SANTA FE)
+ HOY, A PARTIR DE LAS 23, DIEGO GÓMEZ PRESENTARÁ SU ESPECTÁCULO “OPORTUNIDADES”. LO ACOMPAÑARÁN LOS HERMANOS HAICK (JUANCHY, CARO Y LEYLA), “CHUNI” CARDOZO, MIGUEL SERRANO Y ADELA SAAVEDRA, SERGIO BRINGAS, HÉCTOR SALEME, MAXIMILIANO MENDIETA, LUCY RAMOS Y MARÍA DE LOS ÁNGELES.
CINES
SUNSTAR
MUJER MARAVILLA (2D):
FANTASÍA, COMIC (+13 años)
18:30 (Cast)
MUJER MARAVILLA (3D):
FANTASÍA, COMIC (+13 años)
21:30 (Subt) 00:30 (Subt)
LOS PIRATAS DEL CARIBE 5 LA VENGANZA DE SALAZAR (3D):
SUSPENSO, AVENTURA (+16 años)
18:00 (Cast) 21:00, 00:00
JEFE EN PAÑALES (2D):
COMEDIA (ATP)
14:30 (Cast) 17:00 (Cast)
LOS PIRATAS DEL CARIBE 5 LA VENGANZA DE SALAZAR (2D):
SUSPENSO (+16 años)
19:15 (Cast) 22:00 00:40
GUARDIANES DE LA GALAXIA 2(2D): ACCIÓN (+13 años) 17:00 (Cast)
HUYE (2D):
TERROR (+ 16 años)
HASTA AL 07/06 -19:45 (Subt)
RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D):
ACCIÓN (+13 años)
22:00 (Subt) 00:45 (Subt)
UNA CIGÜEÑA EN APUROS (2D):
ANIMACIÓN (ATP)
15:00 (cast) 17:30 (Cast)
ALIEN COVENAT (2D):
SUSPENSO (+ 6 años)
HASTA EL 06/06-19:30 (Subt)
ABATTOIR (2D):
TERROR (+ 18 años)
22:30 (Subt) 00:30 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
MUJER MARAVILLA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 16:30- 22:30- (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 19:30 (TODOS LOS DÍAS)
PIRATAS DE CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:10 - 20:00- 22:50 (TODOS LOS DÍAS)
RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
UN JEFE EN PAÑALES ATP
CASTELLANO 2D 16:00 - (SOLO DOMINGO)
18:10 - 20:20 (TODOS LOS DÍAS)