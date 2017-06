CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 3 de Junio 2017

Hoy 20:50 -

CANAL 7

10.55 PAUSA EN FAMILIA

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS

12.30 CINE. SHILOH

14.00 MONO FECHAS

14.10 TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 PORTAL UNSE

15.00 NICK JR.

17.30 ALVIN Y LAS ARDILLAS

19.15 CINE. TERMINATOR 3

21.15 CINE. EL IMPARABLE

22.00 TÓMBOLA NOCTURNA

22.15 CINE. EL IMPARABLE

23.15 CASO CERRADO, SIN CENSURA

00.30 COMEDY CENTRAL

01.30 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.00 DR. HOUSE

CANAL 9

13.00 CLAVE ARGENTINA

14.00 LA ROSA DE GUADALUPE

15.00 ALERTA COBRA

18.15 IMPLACABLES

20.00 COMBATE

TELEVISIÓN PÚBLICA

15.00 JUVENTUD ACUMULADA

16.00 AMBIENTE Y MEDIO

17.00 TORNEO DE LA INDEPENDENCIA

EL TRECE

15.00 CINE TRECE

21.30 LA NOCHE DE MIRTHA

00.15 RESTO DEL MUNDO

CANAL14

13.00 ANIMALANDIA

13.30 PASA EN SANTIAGO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 CAMPEONATO PANAMERICANO BMX - VIVO

18.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

19.00 EN ARMONIA

19.30 RECORDANDO

21.00 PUNTO LÍMITE

22.00 RECORDANDO

CANAL 4

14.00 SANTIAGO TV

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 PUERTO PESCA

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

16.30 MORENA TV

17.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA

18.00 PUNTO DE ENCUENTRO

19.00 CABRITA EXPRESS

20.00 EN BOCA DE TODOS

20.30 MUNDO RALY





PELÍCULAS

CINEMAX

01.29 ACADEMIA DE VAMPIROS

03.24 SÉ LO QUE HICIERON EL VERANO PASADO

05.20 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITÍ

05.35 SIEMPRE ALICE

07.35 FESTIVAL DE BERLÍN 2017

08.02 LA MANSIÓN EMBRUJADA

09.48 UP UNA AVENTURA DE ALTURA

11.45 ESPEJITO, ESPEJITO

13.52 FUERZA G

15.42 ANALÍZATE

17.38 YO LOS DECLARO MARIDO Y LARRY

20.00 TODOPODEROSO

22.00 TAMMY

23.55 GAME OF THRONES 03 EPS 09

TCM

00.51 SUPERMAN

03.12 REGRESO A LA LAGUNA AZUL

05.00 ALF (TEMPORADA 2)

05.26 ALF (TEMPORADA 2)

05.52 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

06.18 LA NIÑERA

06.44 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.34 ALF (TEMPORADA 3)

08.00 ST. ELMO’S FIRE

10.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

10.26 LA NIÑERA

10.52 ALF (TEMPORADA 2)

11.18 ALF (TEMPORADA 2)

11.44 XENA. LA PRINCESA

GUERRERA

12.34 LA LAGUNA AZUL

14.30 MIRA QUIÉN HABLA TAMBIÉN

15.58 SUPERMAN

18.36 BATMAN VUELVE

21.00 POLTERGEIST

23.09 RETO AL DESTINO

TNT

02.25 LEGIÓN DE ÁNGELES

04.01 LONDON BOULEVARD

05.43 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.27 LA MONTAÑA EMBRUJADA

08.17 LA PERLA DEL DRAGÓN

10.03 LA BATALLA DEL AÑO

12.12 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL

15.13 CUENTOS QUE NO

SON CUENTOS

17.03 LA MONTAÑA EMBRUJADA

18.58 HARRY POTTER Y LA CÁMARA SECRETA

22.00 KUNG-FUSIÓN

23.54 LEGIÓN DE ÁNGELES

01.41 DJANGO SIN CADENAS

SPACE

00.02 LAGO DE SANGRE. EL ATAQUE DE LAS LAMPREAS ASESINAS

01.51 EL LOCO DE LA MOTOSIERRA. LA MASACRE DE TEXAS

03.19 EL CONJURO

06.53 EL FORASTERO

08.38 HELIOS

09.57 ESCAPE DE LOS ANGELES

11.50 SUPERMAN REGRESA

14.42 CONDENA BRUTAL

16.44 COBRA

18.24 ENEMIGOS DE SANGRE

20.18 EL EJECUTOR

22.00 EL CONJURO

A DÓNDE IR

MAGISTRADO

(YRIGOYEN Y ALVEAR)

+ HOY, A LAS 22.30, SE PRESENTARÁ ANA JOZAMI “A PURO TANGO”. INVITADO RENÉ GARZÓN. ACOMPAÑA ÁNGEL VILLARREAL.

BAY SAI

(AUTOPISTA SANTIAGO - LA BANDA)

+ HOY, FIESTA RETRO, CON EL DJ COLO. AMBIENTE RENOVADO.

CASA FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

+ HOY, A PARTIR DE LAS 23, ACTUARÁN: OMAR “EL ALCÓN” MARTÍNEZ, LOS AMIGOS (DANZAS FOLCLÓRICAS), DARIO TÉVEZ Y TRIÓ SAN FERNANDO.

MANDRAKE MULTIESPACIO

(SAN MARTÍN ESQUINA SANTA FE)

+ HOY, A PARTIR DE LAS 23, DIEGO GÓMEZ PRESENTARÁ SU ESPECTÁCULO “OPORTUNIDADES”. LO ACOMPAÑARÁN LOS HERMANOS HAICK (JUANCHY, CARO Y LEYLA), “CHUNI” CARDOZO, MIGUEL SERRANO Y ADELA SAAVEDRA, SERGIO BRINGAS, HÉCTOR SALEME, MAXIMILIANO MENDIETA, LUCY RAMOS Y MARÍA DE LOS ÁNGELES.

CINES

SUNSTAR



MUJER MARAVILLA (2D):

FANTASÍA, COMIC (+13 años)

18:30 (Cast)

MUJER MARAVILLA (3D):

FANTASÍA, COMIC (+13 años)

21:30 (Subt) 00:30 (Subt)

LOS PIRATAS DEL CARIBE 5 LA VENGANZA DE SALAZAR (3D):

SUSPENSO, AVENTURA (+16 años)

18:00 (Cast) 21:00, 00:00

JEFE EN PAÑALES (2D):

COMEDIA (ATP)

14:30 (Cast) 17:00 (Cast)

LOS PIRATAS DEL CARIBE 5 LA VENGANZA DE SALAZAR (2D):

SUSPENSO (+16 años)

19:15 (Cast) 22:00 00:40

GUARDIANES DE LA GALAXIA 2(2D): ACCIÓN (+13 años) 17:00 (Cast)

HUYE (2D):

TERROR (+ 16 años)

HASTA AL 07/06 -19:45 (Subt)

RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D):

ACCIÓN (+13 años)

22:00 (Subt) 00:45 (Subt)

UNA CIGÜEÑA EN APUROS (2D):

ANIMACIÓN (ATP)

15:00 (cast) 17:30 (Cast)

ALIEN COVENAT (2D):

SUSPENSO (+ 6 años)

HASTA EL 06/06-19:30 (Subt)

ABATTOIR (2D):

TERROR (+ 18 años)

22:30 (Subt) 00:30 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

MUJER MARAVILLA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 16:30- 22:30- (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 19:30 (TODOS LOS DÍAS)

PIRATAS DE CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:10 - 20:00- 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:40 (TODOS LOS DÍAS)





UN JEFE EN PAÑALES ATP

CASTELLANO 2D 16:00 - (SOLO DOMINGO)

18:10 - 20:20 (TODOS LOS DÍAS)