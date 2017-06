FÚNEBRES | 3 de Junio de 2017

03/06/2017 -

Fallecimientos

3/6/17

- Ángel Roldán (La Banda)

- César Ramón Moyano (Frías)

- María Lilia Otaño (Frías)

- José Orlando Coronel (Fernández)

- José Esteban Montañez (La Banda)

- Silvio Leonardo Pérez

- Yolanda Luna

- Mario Rafael Navarrete (Nueva Francia)

- Natalia del Carmen Fernández (Nueva Francia)

- Miguel Ángel Ortíz (Fernández)

- Marta Estela Gómez

- Oscar Alberto Maidana

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

AVELLANEDA DE VON ZEILAU, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/17|. Su esposo Carlos Von Zeilau, sus hijos Silvia, Miguel y Rosario, hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 17 en el cementerio Jardín del Sol. C. de duelo P.L. Gallo 340 (sv). Serv. Soc. Amparo S.R.L- EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CORONEL VDA. DE CABRERA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/17|. Los compañeros de OGA (Oficina Gestion de Audiencias) de su sobrino Luis López participan con pesar el fallecimiento de su tía. Elevan oraciones en su memoria.

CORONEL VDA. DE CABRERA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/17|. Hugo Argañaras, su esposa Angela Innamorato y familia participan y acompañan en estos tristes momentos por el fallecimiento de la madre de Toño y Negri. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CORONEL VDA. DE CABRERA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/17|. El Grupo de Comunicación Social de la Acción Católica participa su fallecimiento y acompaña a Negrita en este doloroso momento. Ruega al Señor consuelo y paz para toda la familia y que el alma de su querida mamá llegue a la Bienaventuranza Eterna.

CORONEL VDA. DE CABRERA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/17|. Participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este dificil momento a su hijo Toño y demás familiares, sus compañeros del Dpto Tierras del C.P.V: Ing. Gustavo Díaz, Héctor Luna, Carlos Lopez, Hugo Urquiza, Ramon Goitea, Cristobal Ibañez, Alvaro Acuña, Viviana Paz, María Urquiza.

DÍAZ GALLARDO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/17|. Su amiga Beba Milovih de Machado e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de Lito, amigo de mi extinto esposo Chero y mío de la época que vivías en J. Newbery, fuiste el mejor periodista gráfico de todos los tiempos en todos los eventos del aeropuerto, escuelas, deporte, etc. siempre estuviste presente. Gracias por ser siempre así, gracias por ser nuestro desinteresado amigo y leal. Rogamos para que tu alma descanse en paz. Así. Amén. Nuestra sentida condolencia a toda su familia.

GÓMEZ DE GODOY, MARTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/17|. Sus hijos María Marta y Mario Oscar Godoy, nietos, bisnietos y demás familiares partic. Su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Parque de la Paz. Ser. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GOMEZ DE GODOY, MARTA (q.e.p.d.) falleció el 1/6/17|. Raúl Barros, su esposa Pamela e hijos Maxi, Agostina e Ignacio, Rita Carrizo y Cristian Quatrini, participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en su dolor. Ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

GOMEZ DE GODOY, MARTA (q.e.p.d.) falleció el 1/6/17|. Personal directivo, docente, comunidad de la escuela Nº258 del Km 83 Dpto. Loreto participan con profundo dolor del fallecimiento de la exdirectora del establecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

LUNA, YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/17|. Su esposo Eulogio Gomez, sus hijos Jose, Elpidio, Estela, Roberto, Luis, Orlando, Luisa, Rodolfo, h. políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. sus restos serán inhumados hoy 9 hs en el cementerio El Dean. Cobertura Caruso Cia. Arg. de Seguros SA. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162 Tel. 4219787.

MAIDANA, OSCAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/17|. Su esposa María Inés, hijos Walter, Daniela, María de los Ángeles, Emanuel, sus nietos, hermanos: Mirta Maidana y sobrios y demás familiares participan en su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cemet. De los Flores a hs 9. NORCEN -SEPELIO SANTIAGO.

MIRANDA DE NURI, ELMA ERNESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/17|. Señor, tu hija ya está ante tu presencia, abrele las puertas y dale todo tu amor. Tus sobrinas en el afecto Mercedes y Susana Pérez Coronel participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MIRANDA DE NURI, ELMA ERNESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/17|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Alberto Proserpio, Miryam Arias, sus hijos Federico y Constanza Proserpio y Yolanda Gabbarini de Arias, acompañan a sus hijos Patricia y Roberto en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria memoria.

PAZ, BELLA ESMERALDA DEL TRÁNSITO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/17|. María Florencia Sottini y Sebastián Demasi acompañan a Yessi y su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PEREZ, SILVIO LEONARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/17|. Su papá Silvio, su mamá Maria Belen, sus hnos Yonathan, Silvina, Brahian, Alexis, Wily, Yesi, Franco, Ale, sus sobrinos Thiago, Joaquin y demás familiares. sus restos serán inhumados hoy 11 hs en el cementerio de Guampacha. Dpto. Guasayan. Serv. Realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162 Tel. 4219787.

ROLDÁN, CECILIA ROMINA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/17|. Los amigs de su padre de Urbana Construcciones SRL participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

ROLDÁN, CECILIA ROMINA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/17|. "Ceci el Señor permitió que compartamos pequeños momentos donde pude conocer a un ángel". Cuqui Corbalan de Cordero y flia, participa con profundo dolor su fallecimiento y expresa sus condolencias a sus padres, hija y hermana. Descansa en paz y brille esa luz que no tiene fin.

SANDOVAL, BENICIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/17|. La Dirección de Nivel Inicial, Cuerpo de Supervisoras, Gabinetistas, Personal Administrativo y de Maestranza acompañan a la Super. Mary Sandoval de Gammoni ante la irreparable pérdida de su padre, a 9 días de su partida a la Casa Celestial. Elevan oraciones en su memoria.

SIMÓN, FLORINDA DEL VALLE (Flory) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/17|. Olga y Margarita Anauate participan su fallecimiento y abrazan con mucho cariño a Chici, Miguel y Chini. Elevan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CAMBRINI, SILVIA BEATRIZ ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/14|. Su madre Margarita Brander deCambrini y sus hijos Argentino y Margarita, invitan a la misa que se oficiara el día Domingo 4/6 a las 20 hs en la iglesia San Francisco, con motivo de cumplirse el 3 tercer año de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

COLOMBO TABOADA, PAULINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/13|. Sus hijos Carlos Gómez Colombo y Sra. Eduardo Gómez Colombo y Sra. invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20.30 en Catedral Basílica, al cumplirse cuatro años de su partida. Elevan oraciones en su memoria.

GIMÉNEZ, HUMBERTO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/16|. Viejo querido, jamás pensamos que tu partida dejaría un dolor inmenso en todos los que te amamos. Se nota esa ausencia en la casa. Lo difícil que se nos haces seguir, ya un año y nuestra vida se detuvo aquel día en que decidiste desplegar tus alas a un lugar b ello donde hay paz y tranquilidad, que es lo que tu vida necesitaba. Que Dios te tenga en la gloria, padre querido. Descansa en paz. Su esposa Beatriz, sus hijos Marta, Cesar y Omar, nietos y bisnietos invitan a la misa al cumplir un año de su fallecimiento a realizarse en Pquia. Santísimo Sacramento a las 20 hs. Bº Borges.

GIMÉNEZ, HUMBERTO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/16|. "Yo sé de mi partida, Dios, de mi regreso". Te escuchaba decir más yo no estaba preparada para verte partir. Padre ¡cuánto dolor siento en mi corazón, solo los hermosos recuerdos que dejaste, aplaca mi angustia. Toda tu familia te recuerda con mucho amor. ¡Padre! descansa en paz. Su hija Marta invita a la misa al cumplir un año de su fallecimiento a realizarse en Pquia. Santísimo Sacramento a las 20 hs. Bº Borges.

GIMÉNEZ, HUMBERTO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/16|. Padre, es muy triste la vida sin vos, cuesta mucho, dejaste un gran vacío y en mi soledad te lloro, te busco en cada rincón de la casa. Siento que a veces ya no tengo fuerzas pero sé que tú no quieres verme mal. Cumpliré con lo que tu pediste, en cuidar de la abuela. Te pedimos que desde arriba la protejas, que la vida me permita disfrutarla más. Pá, te llevaré siempre presente en mi corazón. Descansa en paz mi viejo querido. Su nieta Analía, su bisnieto Martin invitan a la misa al cumplir un año de su fallecimiento a realizarse en Pquia. Santísimo Sacramento a las 20 hs. Bº Borges.

LLANOS, MARÍA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/15|. Madre, ya pasaron 2 años que no estás entre nosotros, pero te sentimos presente en todo momento de nuestra vida, pasaron los años pero tu presencia seguirá intacta. le pedimos a Dios la fuerza y resignación y aceptar esta realidad. Madre, descansa en paz junto a tus hijas. Te amamos y extrañamos como siempre, tus hijos Mariel, Cesar, Luis. Se realizará la misa en Santa Rita a las 20 hs.

REINOSO DE ROSSI, MARÍA CELVA (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/17|. Esposa, madre, abuela, con tu partida dejaste un enorme vacio. Su esposo, hijos y nietos agradecen por el acompañamiento e invitan a la misa de las 9 noches en la parroquia Sta. Rita, sabado 3 de junio a las 20 hs.

SEQUEIRA, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/13|.¡Señor! Van pasando los años y tu recuerdo perdura en la memoria y el corazón de quienes compartieron su vida. Dale Señor el descanso eterno. Su familia lo recordaran con una misa a realizarse hoy en la iglesia San Francisco a las 20 hs. Ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ABUD, SARA EMILIA (Chicha) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/17|. Sofía Nazario, participa con profundo dolor el fallecimiento de la querida Chicha. Ruega una oración en su memoria.

MARGÜELLO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/17|. Julio Carmona, su esposa Liliana, sus hijas Candelaria y Julieta, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MARGÜELLO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/17|. Marcela Mabel Carmona y su hijo Lautaro Tomás Carmona, participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARGÜELLO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/17|. Nilda Cejas de Carmona, sus hijos Marcela, Julio y Liliana, Gaby y Andrea, sus nietos Antonella, Candelaria, Julieta y Lautaro Carmona, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTAÑEZ, JOSÉ ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/17|. Te fuiste inesperadamente dejándonos un gran vacio. Fiel y atento compañero de nuestra madre. Abuelo de corazón de nuestros hijos. Tus gratos recuerdos estarán siempre vivos en nuestros corazones, porque fuiste un gran hombre y te ganaste nuestro cariño y respeto. Su familia de corazón: Adriana, Héctor y Alfredo Nediani; Eduardo, Federico y Gabriel Álvarez; Alejandra Carabajal, Bruno y Sofía Nediani participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs en el cementerio La Misericordia.

MONTAÑEZ, JOSÉ ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/17|. Eduardo Álvarez, Adriana Nediani y sus hijos Federico, Yanina, Gabriel, Sabrina y sus nietos Juan y Delfina participan con profundo pesar su fallecimiento. Rogando una oración en su memoria.

MONTAÑEZ, JOSÉ ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/17|. Ya esta antes tus puertas señor , recíbelo y hazlo descansar en paz. Su compañera Fany Ester Finno participa con dolor su inesperada partida y eleva oraciones a nuestro señor padre dios. sus restos serán inhum. hoy 9 hs en cement. La Misericordia.Serv. Realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162. Tel. 4219787.

MONTAÑEZ, JOSÉ ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/17|. "Nadie está preparado para irse, solo queda resignación para combatir este dolor. Sabemos que es duro pero el ya está en un lugar mejor y esta sentado al lado de Dios. Acompaño con profundo dolor el fallecimiento del compañero de su consuegra Fanny Finno, María Rosolen de Carabajal y sus hijas.

MONTAÑEZ, JOSÉ ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/17|. En estos tiempos de dolor y de angustia deseo que el Señor cubra tu alma de paz y tranquilidad. Renato Navarro Rodeyro y familia.

ROLDÁN, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/17|. Su hermana Blanca, sus sobrinos, nietos y demás familiares. Sus restos serán cremados. Cobertura Iosep. Servcio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162.Tel. 4219787.

SESÍN GIANNONI DE CAPILLA, ADELA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/17|. Su hermana política Nelly, su esposo Carlos, sus sobrinas Claudia, Evangelina y Verónica participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SESÍN GIANNONI DE CAPILLA, ADELA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/17|. Su prima Beatriz Sesín, Dr. Martín Miranda Maza, sus hijos Martín, Sergio y Cecilia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SESÍN GIANNONI DE CAPILLA, ADELA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/17|. "Que brille para ella luz que no tiene fin". Prima de mi corazón te extrañaremos mucho. Estarás siempre presente en nosotros. Participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus primos Beatriz Sesín y familia; Hugo Sesín y familia

SESÍN GIANNONI DE CAPILLA, ADELA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/17|. Anita Catán y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de la esposa de su padrino Ing. Carlos Capilla y ruegan oraciones en su memoria.

SESÍN GIANNONI DE CAPILLA, ADELA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/17|. Personal Directivo, Docente, de maestranza y Comunidad Educativa del Jardín de Infantes Nº 59 "Pulgarcito", participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra madre de la docente Silvia Capilla. Elevamos oraciones en su memoria.

SESÍN GIANNONI DE CAPILLA, ADELA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/17|. Compañeras de su hija Silvia Capilla del Jardín Nº59 "Pulgarcito": Marcela, Ana, Verónica, Sandra, Adriana, Clelia, Gabriela, Nancy, Vanina, Adriana, Fabiana, Mariana, Norma, Marta y Gastón. Rogando una oración en su memoria.

SESÍN GIANNONI DE CAPILLA, ADELA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/17|. Que triste es participar su fallecimiento, Aída Ríos de Sesín, sus hijos Carlos Enrique (h), Aída, Patricia y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Rogamos oraciones a su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ACOSTA CAPILLA, CARLOS DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/16|. Querido hijo, estarás siempre presente en tus hijos, hermanos, padres y amigos. Por todo lo bueno que fuiste con ellos. Invitamos a familiares y amigos a la misa que se realizará en la capilla Sagrado Corazón de Jesús en el Bº San Martín a las 19.30 hs, la Banda, al cumplirse 6 meses de su fallecimiento.

BRITO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/17|. Su esposa Blanca Suárez de Brito e hijos, Ariel, Germán y Miguel Brito, Lescano Sergio y flia; quieren agradecer a sus familiares, vecinos y amigos, por haberse sumado al acompañamiento el pasado fin de semana, en este momento difícil que les toca vivir, e invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Santiago Apóstol con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Padre. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/17|. "La vida se torna demasiada triste sin tu presencia, te extrañamos cada día que pasa pero nos consuela el saber que estas allá arriba junto al Señor, bendiciones con cada paso que damos". Su esposa: Candida, su hija Nancy, su hijo político Osvaldo y sus nietos Mariana, Ximena y Abril, invitan a la misa que se oficializara el Domingo a las 11 hs en la parroquia Santiago Apóstol, con motivo de cumplirse los 9 días de su fallecimiento.

ZUFFELLATO, EMMA ÁNGELA (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/17|. Su hijo, Miguel, su nieto Tiziano y demás familiares , invitan a la misa para rogar por su eterno descanso hoy a las 20 hs en la parroquia Santiago Apóstol, con motivo de cumplirse un mes de su partida a la Casa del Padre.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CAPARELLI, MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/17|. Señor recíbelo en tus brazos y dale descanso eterno. Antonio Sequiera y flia participa con profundo dolor de su fallecimiento.

CAPARELLI, MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/17|. Señor dale el descanso eterno y que brille para él luz que no tiene fin. Patricia sequeira participa com profundo dolor su fallecimiento.

CORONEL, ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/17|. Su esposa Mirta Chiaravalle, sus hijos Mariana, Gustavo, German, Cesar, Mariela, Romina, h. político Miguel Corvalan, nietos Milagros, Cecilia, Luciana y demás familiares. sus restos serán inhumados hoy 9 hs en el cementerio de cristo Rey- Fernandez. COBERTURA IOSEP. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162 Tel. 4219787.

CORONEL, ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/17|. Su tía Julia N. Leguizamón de Coronel, sus primos Negri, Ana María y Julio Alberto y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria y acompañan a su familia en tan irreparable pérdida.

CORONEL, ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/17|. Consejo de Administracion y empleado de la Cooperativa de Agua Potables Fernández Limitada participa el fallecimiento del estimado vecino y elevan oración en su memoria.

CORONEL, ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/17|. El Partido Justicialista de la ciudad de Fernández participa el fallecimiento del compañero Orlando. Que Dios lo reciba en su morada de paz.

CORONEL, ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/17|. Juan Tévez y su esposa Lilian Quiroga participa su fallecimiento, Elevan una oración en su memoria y por la cristiana resignación de sus familiares.

CORONEL, ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/17|. "Jesús, que estas sentado a la derecha del padre, bendice el alma de tu ciervo y dale el descanso eterno". Raúl Alberto Corbalán, Yolanda Giménez y sus hijos, hijos políticos nietos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento de pérdida irreparable. Elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/17|. Que brille para el la luz que no tiene fin". La escuela Deportiva Miguel Alberto Cortijo, participa con mucho dolor el fallecimiento de uno de sus fundadores. Y elevan oraciones en su querida memoria y por su eterno descanso.

FERNÁNDEZ, NATALIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/17|. Sus hijas Daiana y Carola y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Nueva Francia. Cobertura Caruso Cia. Argentina de Seguros S.A. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

MOYANO, CÉSAR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en la ciudad de Tucumán el 1/6/17|. Domingo Peralta y flia, participa con profundo dolor el fallecimiento de su gran amigo y ex compañero de la CD del club Social y Deportivo Coinor. Acompañamos a su familia con el más cálido sentimiento. Frías.

MOYANO, CÉSAR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en la ciudad de Tucumán el 1/6/17|. La Comunidad educativa del Colegio Ciudad de Frías y el Jardín de Infantes Amiguitos participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Prof. Luciana Moyano. Elevan oraciones a Dios rogando por su eterno descanso. Frías.

MOYANO, CÉSAR RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en la ciudad de Tucumán el 1/6/17|. La Nueva Liga Amateur de Fútbol de Frías, Comisión Directiva, Arbitros, Tribunal de Pena y jugadores participan con gran pesar el fallecimiento de quien fuera Presidente del club Coinor. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

NAVARRETE, MARIO RAFAEL (q.e.p.d.)el 2/6/17|. Su hijo Francisco, sus padres Maximo y Amalia, hnos , cuñados, sobrinos y demás familiares. sus restos serán inhumados hoy 17 hs en el cementerio de Nueva Francia. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162 Tel. 4219787.

NAVARRETE, MARIO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció en Capital Federal el 2/6/17|. Sus padres Maximo Navarrete y Amalia Coronel, su hijo Pancho, su sobrino ahijado Matías Emanuel, sus hermanos, tios y sobrinos, sus restos serán trasladados a la localidad de Nueva Francia y serán sepultados el dia 3/6/17 en el cementerio de dicha localidad.

NAVARRETE, MARIO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció en Capital Federal el 2/6/17|. Su hermana Rosaana Navarrete y su cuñado Ricardo, sus sobrinos Lourdes, Lucas y Kiara,, sus restos serán trasladados a la localidad de Nueva Francia y serán sepultados el dia 3/6/17 en el cementerio de dicha localidad.

NAVARRETE, MARIO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció en Capital Federal el 2/6/17|. Su hermana Silvia Navarrete, su cuñado Ariel y sus sobrinos Germán y Angela, sus restos serán trasladados a la localidad de Nueva Francia y serán sepultados el dia 3/6/17 en el cementerio de dicha localidad.

NAVARRETE, MARIO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció en Capital Federal el 2/6/17|. Su hermana Ana María Navarrete, su cuñado Oscar, sus sobrinos Tomás, Ignacio, Bruno y Benjamín, sus restos serán trasladados a la localidad de Nueva Francia y serán sepultados el dia 3/6/17 en el cementerio de dicha localidad.

NAVARRETE, MARIO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció en Capital Federal el 2/6/17|. Su hermana Ramona y sus sobrinos Pablo, Fáima y Santiago, Sheila y Alejo, sus restos serán trasladados a la localidad de Nueva Francia y serán sepultados el dia 3/6/17 en el cementerio de dicha localidad.

NAVARRETE, MARIO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció en Capital Federal el 2/6/17|. Su hermano Chaza, su cuñada Susana y su sobrina Pamela, sus restos serán trasladados a la localidad de Nueva Francia y serán sepultados el dia 3/6/17 en el cementerio de dicha localidad.

NAVARRETE, MARIO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció en Capital Federal el 2/6/17|. Sus tías Marta Coronel y Teresita Coronel, sus primas Elena y César, sus sobrinos Facundo, Micaela, sus restos serán trasladados a la localidad de Nueva Francia y serán sepultados el dia 3/6/17 en el cementerio de dicha localidad.

NAVARRETE, MARIO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció en Capital Federal el 2/6/17|. Su tío Juan Coronel, sus primos Teresita, Rodolfo y Chiqui, sus restos serán trasladados a la localidad de Nueva Francia y serán sepultados el dia 3/6/17 en el cementerio de dicha localidad.

NAVARRETE, MARIO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció en Capital Federal el 2/6/17|. Su tío Luis Coronel, su esposa Nilda y sus primo Luis, sus restos serán trasladados a la localidad de Nueva Francia y serán sepultados el dia 3/6/17 en el cementerio de dicha localidad.

NAVARRETE, MARIO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció en Capital Federal el 2/6/17|. Sus tios Dora y Hugo Gramajo, sus primos Betty, Julia, Marceloy Daniel, participan su fallecimiento, sus restos serán trasladados a la localidad de Nueva Francia y serán sepultados el dia 3/6/17 en el cementerio de dicha localidad.

NAVARRETE, MARIO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció en Capital Federal el 2/6/17|. Famlia de Paula Sandoval de Bravo, participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán trasladados a la localidad de Nueva Francia y serán sepultados el dia 3/6/17 en el cementerio de dicha localidad.

ORTIZ, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/17|. Su esposa Laura F. Monzón, hijas Shada Aimee, Ángeles Ortiz, padre Ramón Monzón, madre en el afecto Laura Rosso y demás fliares partic. Su fallec, Sus restos serán inhum. Cemet. Local hs 10 Casa de duelo Fernandez. Serv. Uocra. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

OTAÑO, MARÍA LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/17|. Sus hijos Ramona, Graciela, Adriana, Esther, Edith, Roxana y Changui, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Frías.

OTAÑO, MARÍA LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/17|. Su hija Edith, su hijo político Jorge, sus nietos Matías, Mauro, Candelaria, Fátima y Maxi, su consuegra Marta, participan con profundo dolor su partida al Reino Celestial, y elevan plegarias a Dios rogando por su descanso en paz. Frías.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

HIDALGO, LIDIA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/16|. Su esposo, hijos, nietos, invitan a familiares y amigos al responso que se realizara mañana a las 10:30hs en el cementerio Cristo Rey de la ciudad de Loreto y a la misa que se realizara en la iglesia Ntra. Sra. de Loreto a las 20hs del mismo día a cumplirse un año de su fallecimiento.